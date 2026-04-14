Sve što treba da uradite jeste da uperite blic telefona u ugašen ekran i posmatrate kako se ono odbija od površine.



Zašto je blic na telefonu najvažniji alat u prodavnici



Prodavnice su uvek savršeno osvetljene kako bi svaki model izgledao vrhunski pod njihovim reflektorima. Međutim, vaš dnevni boravak ima direktno sunce koje ulazi kroz prozore i jako svetlo sa plafona. Blic na telefonu verno oponaša realne uslove u kojima ćete zapravo gledati filmove ili omiljene serije svakog dana.



Kako prepoznati loš ekran za samo deset sekundi



Uperite svetlo u ugašen ili potpuno taman ekran televizora i pažljivo posmatrajte odraz koji se vraća ka vama. Ako vidite oštru tačku svetlosti kao u pravom ogledalu, taj televizor će vam praviti velike probleme tokom sunčanih dana. Kvalitetni ekrani imaju poseban antirefleksni sloj koji rasipa svetlost i čini je mutnom i manje primetnom za oko.



Proverite uglove gledanja pre plaćanja računa



Obavezno pomerajte telefon i posmatrajte površinu ekrana iz različitih uglova dok je svetlo upaljeno. Neki televizori izgledaju savršeno samo kada sedite direktno ispred njih ali postaju neupotrebljivi pod uglom. Ugao gledanja je ključan faktor ako imate veliku ugaonu garnituru ili planirate da TV gledate dok sedite za trpezarijskim stolom, piše Telegraf.



Ovaj trik je potpuno besplatan i može vam uštedeti mnogo novca koji biste dali na model koji ne odgovara vašem prostoru. Ne dozvolite da vas zaslepe jarke boje i visoke cene koje sugerišu premium kvalitet. Upalite svetlo na mobilnom, proverite odsjaj i donesite pametnu odluku koja će vam godinama čuvati vid i miran san.



