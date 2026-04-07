Kada isključite blutut (bluetooth) na uređaju, on prestaje da komunicira sa drugim uređajima, zar ne? Pa, to nije baš tačno.

U stvari, čak i kada nije aktivno povezan sa nečim, vaš pametni telefon i drugi uređaji i dalje stalno komuniciraju sa obližnjim uređajima koji su podešeni da slušaju.

Blutut signal zapravo nije isključen, ali i dalje emituje signal uređaju na kojem je uključen, emituje identifikatore, a u nekim slučajevima se zapravo povezuje sa sistemima za praćenje na koje niste dali saglasnost.

On radi mnogo više u pozadini nego što mislite. Blutut veza je prilično jednostavna. Obično je sve što treba da uradite da je uključite na dva uređaja koja želite da povežete, dodirnete režim uparivanja i uspostavite vezu.

Ne radi uvek besprekorno, ali obično ne izaziva veće probleme. Ali problem je što često emituje više nego što mislite kada nije aktivno povezan sa uređajem. To je zato što se blutut ne isključuje kada isključite, na primer, pametni telefon i slušalice.

Umesto toga, nastavlja da emituje male pakete podataka koji sadrže ime blutut uređaja, MAC adresu za jedinstvenu identifikaciju uređaja, blutut profile koje vaš uređaj podržava, u nekim slučajevima specifikacije telefona i još mnogo toga.

Ništa od ovoga ne zahteva nikakvu dozvolu ili interakciju sa vaše strane. Većinu pasivnog emitovanja obavlja Blutut Lou Energi (BLE), verzija blutut standarda dizajnirana za nisku potrošnju energije.

Imajte na umu da emitovanje nikada ne prestaje. Studija iz 2022. godine sa Univerziteta Kalifornije u San Dijegu izolovala je brojne uređaje u kontrolisanim okruženjima i merila koliko često prenose BLE oglase sa isključenim ekranima (na primer, kada vam je uređaj u džepu).

Studija je otkrila da Ajfon 10 emituje 872 puta u minuti, MekBuk Pro 576 puta, a Gugl Piksel 5 510 puta u minuti. To je konstantan tok informacija sa vašeg uređaja koje viču o vašem uređaju drugim blutut uređajima u lokalnom području.

Ko sluša vaš uređaj i zašto?

Na primer, prodavci i mesta za događaje godinama koriste Bluetooth signale za praćenje pešačkog saobraćaja kroz određene oblasti, gradeći sliku o broju pešaka, vremenu zadržavanja i obrascima kretanja.

Ovi podaci se koriste za povezivanje sa aplikacijama za lojalnost, ponudama, agregacijom itd. Slično tome, reklamne mreže mogu koristiti blutut signale kao alat za identifikaciju, što je posebno korisno u kombinaciji sa Wi-Fi podacima.

Postoji i mogućnost korišćenja blutut alata za skeniranje na javnim mestima.

Isključivanje ne zaustavlja emitovanje

Na iOS uređajima, dodirivanje dugmeta blutut u Kontrolnom centru zapravo ne isključuje emitovanje; prekida vaše aktivne veze i zaustavlja sva nova uparivanja, ali eksplicitno održava BLE u radu.

To je zato što je potreban za funkcije kao što su Find My, AirDrop, Handoff i druge. Da biste ga isključili, potrebno je da odete u podešavanja, zatim blutut i tamo uključite prekidač.

Alternativno, možete koristiti režim rada u avionu.

Slično je i sa Android uređajima. Isključivanje blututa generalno sprečava aplikacije i usluge da uspostavljaju nove veze, ali određene aplikacije koje imaju dozvolu mogu da nastave da skeniraju BLE uređaje.

Međutim, android je jedinstven po tome što guglov-ov sistem za tačnost lokacije - koji koristi BLE pored GPS-a - može da nastavi da skenira u pozadini čak i kada je prekidač isključen, osim ako ga eksplicitno ne onemogućite u podešavanjima.

Čak i tada, određene android dozvole mogu da dozvole blutut skeniranje čak i kada su dozvole za lokaciju isključene.

Jedini način da se ovo onemogući je da se blutut potpuno isključi.

Postoje i druge neobičnosti. Na primer, grupa dozvola uređaji u blizini kontroliše pristup blututu, što obuhvata uparivanje kao i skeniranje.

Kako potpuno zaustaviti blutut skeniranje i emitovanje?

Postoji nekoliko načina da se značajno smanji količina blutut prenosa. Pored onih koje su ranije opisane, provedite neko vreme pregledajući aplikacije na android-u i iOS-u.

Ne dozvolite nijednoj od njih da ima pristup blututu ako joj nije potreban.

Za android - otvorite podešavanja, privatnost, menadžer dozvola, zatim uređaji u blizini.

Za iOS - podešavanja, zatim privatnost i bezbednost, a zatim proverite dozvole za pojedinačne aplikacije, piše Make Use Of.

