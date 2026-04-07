UEFA je potvrdila da će čak 40 odsto svih karata biti rezervisano za najpovoljnije kategorije pod nazivom „Fans First“, čime želi da omogući pristupačnost širem krugu publike.

Karte jeftinije od parkinga

Razlika u odnosu na FIFA model posebno dolazi do izražaja kada se uporede konkretne cene.

Prema podacima koje prenosi The Athletic, jedno parking mesto na stadionu tokom Svetskog prvenstva 2026. u Sjedinjene Američke Države košta oko 155 evra – što je više od pet najjeftinijih karata za Euro 2028.

Najniža cena ulaznice za grupnu fazu Evropskog prvenstva biće oko 30 evra, dok će naredna kategorija iznositi 60 evra, piše Poslovni.hr

Fiksne cene umesto algoritama

Za razliku od FIFA, koja koristi model dinamičkog određivanja cena – gde cene rastu u zavisnosti od potražnje – UEFA se odlučila za fiksne cene.

To znači da navijači neće biti izloženi naglim skokovima cena u trenucima najveće potražnje, što je do sada bio čest slučaj kod velikih događaja.

Kontrola preprodaje i zaštita navijača

UEFA planira i posebnu platformu za preprodaju ulaznica po nominalnoj vrednosti, kako bi sprečila nagli rast cena na sekundarnom tržištu.

Nasuprot tome, FIFA se suočava sa kritikama jer na Svetskom prvenstvu uzima proviziju od oko 30 odsto na preprodaju karata.

Zbog takve prakse, organizacije poput Football Supporters Europe i Euroconsumers podnele su prijavu Evropskoj komisiji protiv FIFA, optužujući je za zloupotrebu tržišne pozicije.

Više karata za prave navijače

Još jedna razlika odnosi se na dostupnost ulaznica. UEFA planira da obezbedi 10.000 karata po zemlji za svaku utakmicu grupne faze, što je znatno više u odnosu na manje od 4.000 koliko je dodeljivala FIFA.

Posebna pažnja posvećena je i inkluziji – navijači sa invaliditetom imaće pristup najjeftinijim kartama, uz mogućnost besplatne ulaznice za pratioca.

Sa druge strane, FIFA je kritikovana jer na Svetskom prvenstvu 2026. ne obezbeđuje besplatne karte za pratioce osoba sa invaliditetom.

Sukob dva modela

Razlike između ova dva pristupa odražavaju dublji sukob između evropskog i severnoameričkog modela sporta.

Dok evropski pristup nastoji da očuva sport kao dostupno iskustvo za navijače, američki model sve više stavlja akcenat na profit i tržišnu dinamiku.

Kompletan cenovnik i detalji prodaje ulaznica za Euro 2028 biće objavljeni na jesen 2027. godine, dok se očekuje da će i tada cene ostati značajno niže u odnosu na Svetsko prvenstvo.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



