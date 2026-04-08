Biz Lifestyle

EU poklanja 40.000 karata - mladi iz Srbije mogu besplatno da putuju Evropom

Pravo učešća imaju mladi koji su rođeni između 1. jula 2007. i 30. juna 2008. godine.

Autor:  Nina Stojanović
08.04.2026.11:25
U novom krugu prijava biće podeljeno više od 40.000 karata, a zainteresovani mogu da se prijave u naredne dve nedelje.

Ko može da se prijavi

Pored državljana EU, prijavu mogu podneti i mladi iz Srbije, kao i iz Norveške, Islanda, Lihtenštajna, Turske i Severne Makedonije, piše Biznis.rs

Prijava je moguća i pre 18. rođendana, ali učesnici moraju biti punoletni u trenutku početka putovanja.

Kako izgleda prijava

Zainteresovani se prijavljuju putem Evropskog omladinskog portala, pojedinačno ili u grupi do pet osoba.

Rok za prijavu je do 22. aprila u podne.

Nakon prijave, kandidati treba da reše kratak kviz znanja o Evropskoj uniji, kao i jedno dodatno pitanje procene.

Prijave zatim razmatraju Evropska komisija i nadležna agencija za obrazovanje i kulturu.

Kako izgleda putovanje

Dobitnici će moći da putuju između 1. jula 2026. i 30. septembra 2027. godine.

Putovanje može trajati do 30 dana, od čega je maksimalno sedam dana predviđeno za vožnju vozom.

Program koji traje godinama

Program DiscoverEU pokrenut je 2018. godine, a do sada je privukao veliko interesovanje mladih širom Evrope.

Prema podacima EU, prijavilo se više od 1,9 miliona mladih, dok je skoro 432.000 njih dobilo priliku da besplatno putuje.

Biz Lifestyle

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,38 117,73
USD USD 100,21 100,51 100,81
CAD CAD 72,43 72,65 72,86
AUD AUD 70,8 71,02 71,23
GBP GBP 134,4 134,81 135,21
CHF CHF 126,9 127,28 127,66

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 61.293,00 €
ETH ETH 1.923,54 €
LTC LTC 47,18 €
DOT DOT 1,13 €
BCH BCH 381,76 €
LINK LINK 7,89 €
BNB BNB 523,57 €
XMR XMR 290,28 €
Powered by CoinGecko API