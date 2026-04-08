EU poklanja 40.000 karata - mladi iz Srbije mogu besplatno da putuju Evropom

U novom krugu prijava biće podeljeno više od 40.000 karata, a zainteresovani mogu da se prijave u naredne dve nedelje.

Ko može da se prijavi

Pravo učešća imaju mladi koji su rođeni između 1. jula 2007. i 30. juna 2008. godine.

Pored državljana EU, prijavu mogu podneti i mladi iz Srbije, kao i iz Norveške, Islanda, Lihtenštajna, Turske i Severne Makedonije, piše Biznis.rs

Prijava je moguća i pre 18. rođendana, ali učesnici moraju biti punoletni u trenutku početka putovanja.

Kako izgleda prijava

Zainteresovani se prijavljuju putem Evropskog omladinskog portala, pojedinačno ili u grupi do pet osoba.

Rok za prijavu je do 22. aprila u podne.

Nakon prijave, kandidati treba da reše kratak kviz znanja o Evropskoj uniji, kao i jedno dodatno pitanje procene.

Prijave zatim razmatraju Evropska komisija i nadležna agencija za obrazovanje i kulturu.

Kako izgleda putovanje

Dobitnici će moći da putuju između 1. jula 2026. i 30. septembra 2027. godine.

Putovanje može trajati do 30 dana, od čega je maksimalno sedam dana predviđeno za vožnju vozom.

Program koji traje godinama

Program DiscoverEU pokrenut je 2018. godine, a do sada je privukao veliko interesovanje mladih širom Evrope.

Prema podacima EU, prijavilo se više od 1,9 miliona mladih, dok je skoro 432.000 njih dobilo priliku da besplatno putuje.

