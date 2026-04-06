Letnja sezona na Aerodromu Nikola Tesla donosi širenje broja destinacija i bolju povezanost Beograda sa evropskim i svetskim gradovima.



Jedna od najvažnijih novina je ponovno uvođenje direktne linije za Toronto, koja startuje u maju, čime se nakon više godina ponovo uspostavlja direktna veza sa Kanadom.



Ovaj potez predstavlja značajan korak u razvoju interkontinentalnog saobraćaja i jačanju pozicije Beograda kao regionalnog avio-centra.



Beograd je ranije imao direktnu avionsku liniju ka Torontu, a tu liniju je godinama održavala nacionalna avio-kompanija Air Serbia (ranije JAT). Linija je bila ukinuta tokom pandemije COVID-19 i zbog promena u poslovanju i potražnji.



Povremeno su postojali pokušaji obnavljanja, ali tek sada se ponovo uvodi kao redovna linija, što je značajno jer direktno povezuje Srbiju sa velikom dijasporom u Kanadi i jača interkontinentalni saobraćaj.



U letnjem redu letenja uvodi se osam novih linija ka evropskim i regionalnim destinacijama, među kojima su Santorini, Riga, Baku, Nižnji Novgorod, Kolonja, Piza, Brač i Sevilja.



Istovremeno, povećava se broj letova ka popularnim letnjim destinacijama poput Algero, Palermo, Hanja i Alikante.



Planirano je i dodatno proširenje mreže do kraja godine, kada bi trebalo da budu uvedeni direktni letovi ka destinacijama kao što su Tenerife i Tromso, ppiše Biznis.rs.



Predstavnici aerodroma ističu da je predstojeća sezona jedna od najintenzivnijih do sada, sa rekordnim brojem destinacija i avio-kompanija, što dodatno učvršćuje ulogu Beograda kao važnog regionalnog saobraćajnog čvorišta.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:





