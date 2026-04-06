Obraćajući se majkama, Žarić Kovačević je rekla da je današnji događaj jedan od najlepših i najradosnijih koje organizuje Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju jer, kako je istakla, iza svakog uručenog rešenja stoji po jedna porodica sa najmanje jednim detetom, koja je napravila važan korak ka bezbrižnoj budućnosti.

Navela je da su dodeljena rešenja majkama kojima su odobrena novčana sredstva na 13. sednici Komisije održanoj u martu, a na kojoj je pozitivno rešeno 59 zahteva u ukupnoj vrednosti od oko milion evra.

"To znači da je isto toliki broj porodica trajno rešilo stambeno pitanje. Sprovođenjem programa dodele bespovratnih sredstava afirmišemo politiku čiji je cilj da kreira stabilan, siguran i podržavajući okvir za sve porodice u Srbiji", istakla je Žarić Kovačević.

Dodala je da je od uvođenja ove mere, od 2022. godine, odobreno oko 1.500 zahteva.

"Samo u ovom mandatu stambeno je zbrinuto blizu 700 porodica, za čije je stanove, odnosno kuće opredeljeno više od devet miliona evra. Sednice Komisije održavaju se redovno, jednom mesečno, čime smo obezbedili kontinuitet i stabilnost", istakla je ministarka.

Uslov za dobijanje subvencije za kupovinu prve nekretnine ili izgradnju kuće je da majka u trenutku podnošenja zahteva nema u vlasništvu ili suvlasništvu bilo kakvu nekretninu (kuću ili stan) na teritoriji Srbije, piše Tanjug.

Takođe, ukupni prihodi bračnih ili vanbračnih partnera na mesečnom nivou moraju biti niži od dve prosečne neto mesečne zarade u Srbiji. U momentu podnošenja zahteva, dete ne sme biti starije od godinu dana.

