Prema programu koji je objavljen na sajtu Saveta EU, na sastanku će se razmatrati predlog Komisije da Evropska unija započne pregovore sa Zapadnim Balkanom o sporazumima o romingu, prenosi Tanjug.



Ako se pregovori uspešno završe, građani Srbije i celokupnog Zapadnog Balkana će moći da zovu, šalju SMS i koriste mobilne podatke u Evopskoj po cenama kao kod kuće, dok će građani Evropske unije prilikom putovanja na Zapadni Balkan imati iste povlastice.



Predlog ne znači automatsko uključenje Zapadnog Balkana u program "Roam Like at Home", već podrazumeva da će Evropska unija sa svakim partnerom sa Zapadnog Balkana sklopiti bilateralni sporazum, a od njih se očekuje i da se usklade sa standardima EU roming politike.



Sporazum takođe osigurava da potrošači imaju pravo na isti kvalitet i brzinu mobilne mreže kao kod kuće i da je kontaktiranje hitnih službi besplatno.



Pogodnosti mobilnog rominga u Evropskoj uniji su prethodno u julu 2025. proširene na Moldaviju i Ukrajinu.



Evropska unija je prvobitno uvela režim "Roam Like at Home" za svoje članice u junu 2017. godine.



