Promene na papiru deluju skromno, ali su u praksi značajne, jer donose više standardne opreme fokusirane na bezbednost i zaštitu od krađe. Ipak, postoji kvaka - za sada su unapređenja dostupna isključivo za benzinsku verziju, dok će dizelaš morati da sačeka period nakon decembra.

Toyota je uvela sofisticiranije sisteme protiv krađe, što je ključno s obzirom na to da Land Cruiser godinama zauzima vrh liste najčešće kradenih vozila u Japanu, piše CarScoops, prenosi B92.

Novi sistem za merenje udaljenosti pametnog ključa onemogućava otključavanje i pokretanje motora ako se ključ ne nalazi u neposrednoj blizini vozila. Sa druge strane, funkcija T-Connect My Start Lock omogućava vlasniku da daljinski blokira paljenje motora.

Ispod haube se nalazi već poznati 2.7-litarski atmosferski četvorocilindraš koji razvija 160 KS i 246 Nm obrtnog momenta. Snaga se prenosi preko šestostepenog automatskog menjača na sistem stalnog pogona na sva četiri točka.

Toyota Land Cruiser VX Gasoline 4WD sa sedam sedišta već se može naručiti u Japanu po ceni od oko 36.200 evra, što je povećanje od oko 2.100 evra u odnosu na prethodnu verziju. Kao što je pomenuto, snažniji turbodizel stiže na red posle decembra 2026. godine.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.