Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 28,66 milijardu evra, što predstavlja nisku vrednost, prenosi Tanjug.



Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 8 u kategoriji "ekstremni strah", nešto gore u odnosu na jučerašnji nivo 9 u istoj kategoriji.



Mediji kao što je Koindesk izveštavaju o blagom oporavku i pokušaju stabilizacije tržišta kriptovaluta nakon dužeg perioda neizvesnosti, ali istovremeno sumnjaju u održivost trenda zbog geopolitičke neizvesnosti na Bliskom istoku.



Vrednost itirijuma (ETH) danas je porasla za 4,19 odsto na 1.805,38 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 1,48 odsto na 539,75 evra.



Kriptovaluta solana (SOL) porasla je za 3,22 odsto na 73,69 evra, a avalanš (AVAX) za 4,16 odsto na 7,85 evra.



Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,07 evra, što je za 0,97 odsto niže nego juče.



Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.



Najveći rast trenutno beleže kriptovalute NOM,ONT i D.



