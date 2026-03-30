"Reč je o drugoj emisiji u okviru programa koji se realizuje uz podršku Svetske banke, kroz inicijativu „Market-Relevant Roadmap“, i predstavlja nastavak razvoja tržišta korporativnih obveznica u Srbiji, godinu dana nakon prve emisije kompanije Elixir Group."

"Tim povodom, Beogradska berza organizovala je „Ring the Bell“ ceremoniju, kojom je označen početak trgovanja na segmentu Open Market za kvalifikovane investitore."

Drago nam je da je uspešno realizovana druga emisija. Nove stvari ponekad traju duže, ali put ka razvoju tržišno relevantnih instrumenata se nastavlja, saopštila je Beogradska berza na zvaničnom Linkedln nalogu.

Podsetimo, profesor dr Dejan Erić ranije je istakao da podrška Svetske banke u ovakvim projektima ima ključnu ulogu u razvoju domaćeg tržišta kapitala, jer povećava poverenje investitora i otvara prostor za nove izvore finansiranja kompanija.

Razvoj tržišta kapitala u Srbiji ulazi u novu fazu, a Beogradska berza zajedno sa Ministarstvom finansija i Privrednom komorom Srbije pokreće niz konkretnih inicijativa kako bi domaćim kompanijama otvorila nove izvore finansiranja.

Profesor dr Dejan Erić nedavno je bio gost naše redakcije, gde je govorio o edukativnom programu o korporativnim obveznicama koji će u narednom periodu biti organizovan za domaće kompanije.

Reč je o programu koji je deo šire strategije razvoja tržišta kapitala u Srbiji, definisane kroz projekat „Market-Relevant Roadmap“, koji se sprovodi uz podršku Ministarstva finansija i programa razvoja tržišta kapitala Svetske banke, a više o tome pročitajte OVDE.

Beogradska berza pokreće edukacije za novinare - novi korak ka razvoju tržišta kapitala

Na Beogradskoj berzi nedavno je održan Media Breakfast, tokom kojeg su predstavnici medija imali priliku da obiđu nove prostorije berze i upoznaju se sa planovima razvoja i ključnim aktivnostima u narednom periodu.

U fokusu događaja bilo je predstavljanje edukativnog programa namenjenog novinarima koji prate ekonomske i finansijske teme, sa ciljem unapređenja kvaliteta izveštavanja i podizanja nivoa finansijske pismenosti.

Kako je istaknuto, program edukacije osmišljen je tako da novinarima pruži osnovna i napredna znanja o funkcionisanju finansijskog sistema, tržišta kapitala i berzanskog poslovanja, kao i bolje razumevanje ekonomskih kretanja i finansijskih instrumenata.

Prve edukacije za novinare zakazane su za 22. april.

Edukacije će voditi profesor dr Dejan Erić, koji je najavio program "Uvod u berzansko poslovanje", strukturiran kroz dve ključne celine - uvod u finansijski sistem i tržišta, kao i detaljnije razumevanje berze kao specifičnog segmenta tržišta kapitala, uključujući ulogu institucija i regulatornih tela.

