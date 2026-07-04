Mali je naveo da je paket novih ekonomskih mera samo početak poboljšanja životnog standarda građana i dodao da Vlada Srbije pomaže onima kojima je to najpotrebnije uvek kada ima prostora u budžetu.

"Nekoliko stvari je kod novog paketa pomoći važno, on pokazuje snagu javnih naših finansija. Takođe, pokazujemo da kada god imamo višak novca, kada smo nešto uštedeli, odmah pronađemo način da pomognemo onima kojima je najpotrebnije", rekao je Mali, prenosi B92.

Kako je naveo, 2020. godine su više puta kroz jednokratne pomoći pomagali građanima. Takođe, naveo je da novi paket mera će najviše pomoći penzionerima koji imaju najniže penzije i dodao da njima ta pomoć izuzetno znači.

"U ovom trenutku, dok ekonomska kriza traje već godinu i po dana, gledali smo kako da nađemo način da pomognemo onima koji su najviše pogođeni tim krizama, to su najpre naši najstariji sugrađani, penzioneri. Sada smo rešili da to uradimo malo drugačije, da onima koji imaju najniže penzije damo 35.000 dinara jednokratne pomoći", rekao je Mali.

Paket pomoći penzionerima vredan je 377,2 miliona evra i obuhvata 1.663.438 korisnika.

"Penzioneri koji primaju penziju do minimalne penzije od 31.092 dinara dobiće 35.000 dinara. Penzioneri koji primaju penziju od minimalne do prosečne penzije od 56.848 dinara primiće 27.500 dinara. Penzioneri koji primaju penziju veću od prosečne dobiće pomoć od 20.000 dinara", rekao je Mali.

Kako je naveo Mali, očekuje da će početkom septembra ova pomoć biti isplaćena.

Vlada Srbije će obezbediti 30.000 vaučera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara, koje će penzioneri sa mesečnim primanjima do 80.000 dinara moći da iskoriste za odmor u Srbiji. Država je u ovu svrhu opredelila ukupno 300.000.000 dinara.

Na pitanje kako komentariše to što je profesor Dejan Šoškić kritikovao ekonomsku politiku vlade, Mali je odgovorio da je za vreme kada je Šoškić bio guverner bila negativna stopa rasta BDP.

"Da vas podsetim, poštovani građani Srbije, tada je kurs bio negde oko 82 dinara. Vi taj problem već 13, 14 godina nemate. Od 2013. godine je stabilan devizni kurs. Šoškić je osoba za čije vreme je preko pola miliona ljudi ostalo bez posla. Fabrike zakatančene, negativna stopa rasta BDP-a, nema ni jedne nove investicije, pa nijednu bolnicu novu nisu napravili, nijedan kilometar nove pruge nisu napravili", rekao je Mali.

On je naglasio i da je, prema podacima iz prvog kvartala, Srbija četvrta najbrže rastuća ekonomija u Evropi.

"Dakle, 3,2 odsto nam je stopa rasta BDP-a. Prosek u evrozoni je 0,3 odsto. Dakle, Evropa raste 0,3 odsto, Srbija raste 3,2 odsto. Pri tome, kada pogledate zaduženost, mi smo nisko zadužena zemlja", istakao je ministar.

Podsetio je i da će biti produženo važenje Uredbe o energetski ugroženom kupcu i nakon 1. oktobra.

"Ljudi koji imaju socijalnu pomoć i ljudi borci, takođe naši penzioneri imaju umanjenje računa za struju i za gas u iznosu od 20 do 40 odsto, a naši penzioneri dobijaju i 1. 000 dinara umanjenje računa za struju ukoliko su, naravno, ugroženi socijalno. Tako da sa te strane i takvu uredbu ćemo produžiti. Još jedno dodatno olakšanje za naše najstarije sugrađane i za one koji imaju niža materijalna primanja", istakao je ministar.

Naglasio je i da će u okviru novog paketa mera biti "ogromne razlike u cenama lekova".

"Da objasnimo građanima, kada se kupuju lekovi imate učešće građana i učešće države, učešće građana smo sveli na minimum, sada veći teret preuzima država samim tim su lekovi jeftiniji. Ogromne su razlike u ceni koje će biti od 1. avgusta i danas. Iako smo puno uložili u infrastrukturu, izgradili bolnice, uložili u povećanje zarada medicinskog osoblja, i ovo je deo koji je mnogo važan. Od 1. avgusta pa na dalje neki lekovi će trajno biti na "A" listi gde država preuzima plaćanje tih lekova", rekao je Mali.

Mali je naveo da se ulaganja u zdravstvo uvek isplate i da država pokazuje koliko brine o svojim građanima.

"Podsetiću građane da država kada god ima mogućnost pomaže građanima. 2020. godine kada je krenula kriza sa korona virusom, svi penzioneri su dobili 4.000 dinara jednokratne pomoći,zatim svi punoletni građani su dobili 100 evra, zatim zdravstveni radnici 10.000 dinara, a onda penzioneri su dobili 5.000 dinara.

Takođe, Mali je naveo da su 2021. godine delili jednokratnu pomoć i to svim punoletnim građanima 30+30 evra, nezaposlenima 60 evra, sugrađanima na Kosovu i Metohiji 100, odnosno 200 evra, vakcinisanima 3.000 dinara, penzionerima 50 evra, i na kraju svim punoletnim građanima 20 evra.

"2022. godine dali smo zdravstvenim radnicima 10.000 dinara, mladima od 16 do 29 godina 100 evra, penzionerima 20.000 dinara, pa opet mladima do 29 godina 100 evra, pa 5.000 din. 2023. godine pomogli smo mladima, odnosno deci do 16 godina sa 10.000 dinara, penzionerima 20.000 dinara, srednjoškolcima sa 10.000 dinara, kao i korisnicima socijalne pomoći 10.000 dinara. Ove cifre su najbolji podaci naše odgovorne politike i brige o građanima", objasnio je Mali.

Mali je govorio i o aktuelnoj situaciji sa NIS-om.

"Mi smo završili naše razgovore sa MOL-om, oni sada razgovaraju sa ruskom stranom, treba da se dogovore oko kupoprodajng ugovora. Imamo produženje od strane OFAK-a, radimo intenzivno da se to desi. To je jedna od potencijalnih kriza koju želimo da rešimo kako bismo u jesen ušli bez problema", rekao je Mali.

Mali je naveo da je EXPO veoma važan i da imamo manje od godinu dana do najvećeg događaja u svetu.

"Čak 140 zemalja se prijavilo, ovo je ubedljivo najveći odaziv zemalja za učestvovanje za Ekspo u svetu. Hiljade i hiljade ljudi rade i dan i noć kako bismo bili domaćini najvećeg događaja u svetu. Ekspo jeste i velika razvojna šansa, ali je i odskočna daska za ubrzani rast Srbije što smo i pokazali kada smo izašli sa projektom "Srbija 2035", rekao je Mali.

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