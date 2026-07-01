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JANAF dobio zeleno svetlo iz SAD

Kompanija Naftna industrija Srbije (NIS) dobila je novu posebnu licencu američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK), kojom joj je omogućeno da nastavi operativne aktivnosti do 31. jula 2026. godine.

Autor:  Nina Stojanović
Tanjug01.07.2026.11:20
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JANAF dobio zeleno svetlo iz SAD
Foto: Shutterstock / maxim ibragimov
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Istovremeno, hrvatski JANAF i mađarski MOL saopštili su da su takođe dobili odobrenja koja omogućavaju nastavak saradnje i pregovora vezanih za NIS.

JANAF: Nastavlja se izvršavanje ugovornih obaveza

Hrvatska naftna kompanija JANAF saopštila je da je, u saradnji sa Vladom Hrvatske, obezbedila produženje licence američkog OFAK-a za nastavak izvršavanja ugovornih obaveza prema NIS-u.

U saopštenju Uprave JANAF-a navodi se:

"JANAF ostaje posvećen sigurnom i pouzdanom snabdevanju, stabilnosti energetskog sistema i zadovoljenju energetskih potreba Hrvatske i ovog dela Evrope."

Kako je navedeno, nova licenca važi do 31. jula i omogućava kontinuitet poslovanja u skladu sa međunarodnim regulatornim okvirom i važećim merama.

MOL dobio odobrenje za nastavak pregovora

Mađarska naftna kompanija MOL saopštila je da je od američkog OFAK-a dobila zvaničnu licencu za nastavak pregovora sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udela u NIS-u.

U dokumentu objavljenom na Budimpeštanskoj berzi kompanija navodi:

"MOL je danas dobio zvaničnu licencu Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država OFAK da nastavi pregovore o kupovini većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije do 31. jula."

NIS: Licenca omogućava nastavak poslovanja

Kompanija NIS potvrdila je da je od Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država dobila novu posebnu licencu kojom joj je omogućeno nesmetano poslovanje do kraja jula.

Saopštenje kompanije prenosimo u celosti:

"Ovom licencom kompaniji NIS je omogućeno održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja."

Kompanija je u saopštenju zahvalila svim domaćim i međunarodnim institucijama koje pružaju podršku naporima da se obezbedi nesmetan rad NIS-a.

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OFAC JANAF licenca

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