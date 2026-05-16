Dvodnevni program bio je prepun niza poseta turističkim destinacijama Pekinga i okoline, i deluje da je sve ostalo na ceremoniji, bez konkretnih rezultata i dogovora. Na stranu sve to, iz više razloga, može se zaključiti da je iz te šahovske partije, maskirane u ljubazni susret dva predstavnika najmoćnijih zemalja na planeti, Đinping izašao kao pobednik. I da je, iako pobednik, Trampu ostavio sledeći potez.

Da rezimiramo - osim prednosti domaćeg terena, kineski predsednik je imao još aduta. Američki predsednik je u dvodnevne razgovore sa Đinpingom ušao oslabljen dugotrajnim ratom u Iranu.

Ne diraj Tajvan

Koristeći ta sredstva, Đinping je vrlo jasno stavio do znanja šta misli o problemu samoupravnog ostrva Tajvan, to jest, da bi bilo kakvo mešanje SAD u to pitanje značilo sukob, pa čak i konflikt. Tramp je zatim, simbolično rečeno, pognuo glavu.

Štaviše, Trampov nastup je bio kilometrima daleko od njegove uobičajeno zapaljive retorike.

"Vi ste veliki lider. Ponekad ljudi ne vole kada to kažem, ali ja to ipak kažem, jer je to istina. Čast mi je što sam sa vama. Čast mi je što sam vaš prijatelj", rekao je Tramp.

Osim toga, Đinping je podsetio Trampa da bi bilo dobro i korisno da prestane da snabdeva Tajvan oružjem. Prošle godine, SAD je odobrila rekordni paket od 11 milijardi dolara, namenjen naoružanju Tajvana. Ove godine, ta suma je porasla na planiranih 14 milijardi dolara. Svaki dalji pomak SAD-a u tom smislu značio bi novo zatezanje odnosa Pekinga i Vašingtona.

Tačka ravnoteže

Tramp je takođe naveo i da je sa Đinpingom ostvario niz "fantastičnih trgovinskih sporazuma", mada nije precizirao šta je sve u pitanju. Jedan od njih je kupovina 200 Boingovih aviona, umesto već ugovorenih 150, što je Tramp u javnosti predstavio kao odličan pregovarački potez. Sa druge strane, Đinping je stavio do znanja Trampu da Kina i dalje želi da kupuje gorivo od Irana.

Analičari procenjuju da je više nego jasno da su Kina i SAD dostigle tačku ravnoteže, posebno u ekonomskoj moći. U svakom slučaju, prošlo je vreme kada su Amerikanci mogli da vrše pritisak na Kinu, i to se vidi iz Boinga, pa čak i u skromnom nastupu Donalda Trampa, punom divljenja i poštovanja.

A opet, Kina je i ipak prednosti. Prvo, Tramp je i dalje u ratu sa Iranom, zbog čega trpi cela planeta. Drugo, i novi ponos američke auto-industrije, električni automobili, gotovo da su već izgubili trku protiv kvalitetnih kineskih rivala. Tu je i veliki napredak Kine u razvoju naoružanja, robotike, veštačke inteligencije... jasno je Trampu da je pravi trenutak da bude ljubazan i donekle ponizan. Što, bar u smislu ravnoteže sila, susret njega i Đinpinga svakako čini istorijskim.

I što se toga tiče, Đinping je uputio upozorenje Trampu, koristeći grčku mudrost za ilustraciju. Govorio mu je o "Tukididovoj zamci". Ukratko, to je teorija čuvenog grčkog istoričara Tukidida, rođenog u 5. veku pre nove ere. On je govorio o međunarodnim odnosima koji gotovo neminovno dovode do opasnosti od rata. A to je kada sila u usponu počne da ugrožava dominantnu svetsku silu, kao što se to sada dešava između Kine i SAD-a.

Pišući o Peloponeskom ratu, koji mu je poslužio kao primer, Tukidid je zaključio: "Uspon Atine i strah koji je to izazvalo u Sparti učinili su rat neizbežnim."

Zamka koju je moguće izbeći

Kada god je dolazilo do takve situacije, nažalost, sukob se završavao se ratom. Trenutno, Kina i SAD na trgovinskom planu ratuju oko veštačke inteligencije, vojnog nadmetanja na Pacifiku, uz ljutu borbu za globalni politički uticaj.

Da li je rat Kine i SAD neizbežan? Đinping je upravo zato podučio Trampa Tukididovoj zamci. Dao mu je do znanja da istoriju učimo kako se greške ne bi ponavljale. Jasno i nedvosmisleno - ne, rat se uvek može izbeći. Dve sile, uz diplomatiju i ekonomsku nezavinost danas, u 21. veku, mogu i treba da postoje i žive u miru i stabilnosti, bez prolivanja krvi. I da svako zarađuje, sarađuje i napreduje.

Dakle, Đinping je dao Trampu u zadatak da pažljivo razmišlja o svojim potezima kad je u pitanju Kina. Suživot dve supersile na planeti je moguć i koristan za sve. Suprotno, a to je onomad znao i Tukidid, znači samo i jedino novu katastrofu.

