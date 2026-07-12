Američka vojska je pokrenula napade na Iran nakon što je u nedelju pogodila kontejnerski brod, dok je Teheran saopštio da je ponovo zatvorio Ormuski moreuz i da su neke države Zaliva napadnute.

Niz napada između SAD i Irana poslednjih dana naveo je američkog predsednika Donalda Trampa da proglasi kraj primirja koje je imalo za cilj da se zaustave borbe, a koje su SAD i Izrael započeli 28. februara, iako je Tramp ostavio vrata otvorena za dalje razgovore.

Bliski istok na ivici nove eskalacije, tržišta strahuju zbog energije i goriva

Iran je saopštio da je zatvorio moreuz nakon što je ispalio upozoravajući hitac koji je pogodio brod koji je plovio nedozvoljenom rutom. Upozorio je da će svaka odmazda za incident biti dočekana "snažnim odgovorom".

Centralna komanda SAD identifikovala je plovilo kao M/V GFS Galaksi, kontejnerski brod pod kiparskom zastavom, rekavši da je pretrpeo značajna oštećenja u mašinskom prostoru i da je jedan civilni član posade nestao.

Centar za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva saopštio je da je posada oštećenog kontejnerskog broda istočno od Omana napustila plovilo i da se nalazi u čamcu za spasavanje. Iranski državni mediji izvestili su o eksplozijama u brojnim lučkim gradovima.

Ubrzo nakon toga, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je uništila komandni i kontrolni centar i hangare za dronove u bazi u američkom savezniku Jordanu.

Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da su njihovi sistemi protivvazdušne odbrane napadnuti raketama i dronovima iz Irana, Katar je saopštio da je presreo raketni napad, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za upozorenje, a eksplozije su se čule u Dohi.

Rat je destabilizovao Zaliv, dok je iranska efikasna blokada Ormuskog moreuza izazvala rast cena energije, podstičući globalnu inflaciju i povećavajući strah od ekonomskog usporavanja.

Kriza u Persijskom zalivu preti da preraste u globalni ekonomski problem

Više cene, posebno benzina, politički su osetljivo pitanje za Trampa uoči novembarskih kongresnih izbora. Iran je saopštio da je nekoliko brodova pokušalo da prođe kroz plovni put "neovlašćenom rutom" i ignorisalo upozorenja da ispravi svoj kurs.

Moreuz - koji je pre rata bio kanal za petinu svetskih zaliha nafte i tečnog prirodnog gasa - ostaće zatvoren do "kraja američkog mešanja u ovom regionu", saopštila je Revolucionarna garda.

Centralna komanda je saopštila da je pokrenula napade u subotu u 19:15 (23:15 GMT), oko sat vremena nakon što su Iranci objavili svoje saopštenje, koje je uključivalo upozorenje da će „nove neprijateljske baze“ na Bliskom istoku biti meta ako SAD uzvrate zbog incidenta sa kontejnerskim brodom.

Tramp je naredio napade, saopštila je Centralna komanda. Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev za komentar. Vašington zahteva da Teheran javno izjavi da će zaustaviti napade na brodove u moreuzu i da se sve rute otvore bez putarina, rekli su visoki američki zvaničnici.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči optužio je SAD za kršenje sporazuma o prekidu vatre.

"Može postojati samo međusobno poštovanje", napisao je u petak na Iksu.

Sjedinjene Američke Države su u utorak oduzele licencu za prodaju iranske sirove nafte nakon što su tri katarska i saudijska komercijalna tankera bila pod vatrom ranije ove nedelje, što je navelo SAD da napadnu iranske lokacije.

Iran je potom napao američke vojne lokacije u zemljama Persijskog zaliva. Iako Iran nije preuzeo odgovornost za napade na brodove, analitičari kažu da Teheran koristi takve akcije da bi stekao prednost u pregovorima.

Visoki iranski izvor rekao je Rojtersu da su se Iran, Sjedinjene Američke Države, Katar i Pakistan složili da održe razgovore u pozivu koji su posrednici pokušavali da organizuju za subotu dok je Arakči u Omanu, državi Persijskog zaliva koja pokušava da posreduje u okončanju rata.

Nije odmah bilo jasno da li su ti napori uspeli. Arakči i omanski ministar spoljnih poslova Badr Albusaidi sastali su se u Omanu kako bi razmenili "mišljenja o odgovarajućim mehanizmima za bezbedan prolaz brodova kroz Ormuski moreuz", navodi se u saopštenju iranskog ministra spoljnih poslova.

Omanska državna novinska agencija je saopštila da će omanski i iranski pregovarači nastaviti razgovore "na tehničkom i političkom nivou".

Si-En-En je u subotu izvestio da je Oman sastavio predlog za moreuz, koji uključuje slobodnu plovidbu kroz njegov južni koridor u omanskim teritorijalnim vodama, piše Poslovni dnevnik.

Plan bi zahtevao da brodovi koji prolaze kroz severni koridor kroz iranske teritorijalne vode dobiju prethodno odobrenje od Irana, iako se ne bi naplaćivale nikakve tranzitne takse, naveo je Si-En-En. Bela kuća i Stejt department nisu odmah odgovorili na zahteve za komentar o izveštaju Si-En-Ena.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.