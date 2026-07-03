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"Ne primamo gotovinu" - država u kojoj većinom plaćaju karticama vraća se na keš

Zvuk zveckanja kovanica u Švedskoj danas se maltene i ne čuje, jer se gotovo sve plaća karticom – čak i sladoled na kiosku iza ugla.

 

Autor:  Stanko Stamenković
03.07.2026.13:11
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"Ne primamo gotovinu" - država u kojoj većinom plaćaju karticama vraća se na keš
Foto: hutterstock
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Mnogi plaćaju digitalno, a većina direktno mobilnim telefonom. Drugačije često nije ni moguće, jer u mnogim prodavnicama stoje natpisi: "Ne primamo gotovinu".

Plaćanje mora biti moguće – i bez interneta

Bjorn Erikson smatra da je to problem za potrošače.

"Mislim da bi potrošači sami trebalo da odlučuju. Ko želi da plaća digitalno, slobodno neka to čini. Ali mora da postoji mogućnost da se plati gotovinom, ako to neko želi", piše Dojče Vele, prenosi B92.

Ovaj stanovnik Stokholma već godinama se sa svojom inicijativom zalaže za očuvanje gotovine. Sada je to postalo i pitanje od interesa za švedsku vladu. Tako je od početka ovog jula 2026. na snazi novi zakon o gotovinskom plaćanju. On obavezuje prodavnice prehrambene robe i apoteke da ponovo prihvataju novčanice i kovanice.

To je upravo sada važan korak, smatra Elin Ritola iz Švedske centralne banke.

"Zbog nove geopolitičke situacije gotovina je ponovo dobila na značaju. Reč je o bezbednosti, odnosno o tome da postoje načini plaćanja koji funkcionišu, čak i ako, na primer, dođe do prekida interneta ili snabdevanja električnom energijom".

Vlada preporučuje: 1.000 kruna kod kuće

I švedska vlada smatra da je gotovina važan deo pripreme za krizne situacije. Uprava za civilnu zaštitu preporučuje da svaka odrasla osoba kod kuće uvek ima oko 1.000 švedskih kruna u gotovini, što je oko 90 evra. U slučaju krize taj iznos bio bi dovoljan da se kupe barem najosnovnije potrepštine.

Mnogi Šveđani nemaju ni toliko, jer godinama gotovo uopšte ne koriste gotovinu, već plaćaju isključivo karticom ili putem aplikacije Swish, švedskog sistema za onlajn-plaćanje.

"Rekla bih da je Švedska zemlja čiji stanovnici imaju veoma pozitivan odnos prema tehnologiji. Mnogi su sa oduševljenjem prihvatili ta nova, praktična rešenja", kaže Ritola.

Erikson: "Korak u pravom smeru"

Međutim, potpuno oslanjanje na digitalno plaćanje može da predstavlja i rizik. Šveđani su to osetili 2021. godine, kada je posle sajber-napada bilo blokirano ukupno 800 supermarketa širom zemlje.

Bjornu Eriksonu i njegovoj inicijativi za očuvanje gotovine nije stalo samo do bezbednosti, već i do društvene uključenosti.

"Mnogo je ljudi kojima digitalno plaćanje predstavlja problem, na primer osobe sa invaliditetom i stariji građani", kaže on.

Za njega je novi zakon prvi korak u pravom smeru. Zadovoljan je što će u supermarketu i apoteci ponovo moći bez problema da plaća gotovinom.

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Švedska kreditne kartice gotovina

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