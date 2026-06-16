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Evropski parlament dao zeleno svetlo - stiže smanjenje carina na uvoz iz SAD

Evropski parlament odobrio je smanjenje carina na uvoz većeg broja američkih proizvoda, čime je uklonjena jedna od poslednjih prepreka za sprovođenje trgovinskog sporazuma između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

Autor:  Nina Stojanović
Tanjug16.06.2026.14:00
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Evropski parlament dao zeleno svetlo - stiže smanjenje carina na uvoz iz SAD
Foto: Shutterstock
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Odluka predstavlja važan korak ka punoj primeni dogovora postignutog prošle godine između Brisela i Vašingtona, a dolazi u trenutku kada je američki predsednik Donald Tramp upozorio da bi Evropska unija mogla da se suoči sa znatno višim carinama ukoliko ne ispuni preuzete obaveze.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pozdravila je odluku Evropskog parlamenta i poručila da Evropska unija ispunjava svoj deo sporazuma.

„Sporazum je sporazum - i EU ispunjava svoj deo posla. Ovom prekretnicom, samo smo nekoliko dana udaljeni od ispunjenja naše obaveze da uklonimo carine na uvoz američke industrijske robe. Uz punu primenu sa obe strane, naš sporazum će doneti još više koristi građanima i preduzećima. Obezbeđivanje snažne i stabilne transatlantske trgovine i investicija“, kazala je Fon der Lajen u objavi na platformi X.

Američki predsednik Donald Tramp ranije je najavio da će SAD uvesti „mnogo veće“ carine Evropskoj uniji ukoliko do 4. jula ne budu ispunjene odredbe trgovinskog sporazuma postignutog prošle godine.

Evropski parlament podržao je sprovođenje smanjenja carina sa 440 glasova za i 151 glasom protiv, čime je praktično otvoren put za punu implementaciju dogovora.

Odlukom je produžen i bescarinski uvoz američkih jastoga, što predstavlja nastavak posebnog trgovinskog aranžmana postignutog još tokom Trampovog prvog predsedničkog mandata.

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Podsetimo, trgovinski sporazum između Evropske unije i SAD postignut je prošlog jula u škotskom Tarnberiju. Prema tom dogovoru, EU se obavezala da ukine uvozne carine na američku industrijsku robu i omogući povoljniji pristup određenim američkim poljoprivrednim proizvodima, dok su Sjedinjene Američke Države zadržale carine od 15 odsto na većinu robe koja dolazi iz Evropske unije.

Iako je okvirni sporazum postignut pre gotovo godinu dana, njegovo sprovođenje je kasnilo zbog neophodnih zakonodavnih procedura u evropskim institucijama. Glasanje u Evropskom parlamentu predstavljalo je poslednju veliku prepreku za primenu dogovorenih mera.

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SAD Evropski parlament trgovinski sporazum

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