Posetioci koji šetaju ulicama bez majice ili u kupaćim kostimima suočavaju se sa kaznama od 50 do 200 evra, a veličina turističkih grupa je takođe ograničena i zabranjena je upotreba zvučnika.

Varena, slikovito ribarsko mesto sa oko 650 stanovnika, poslednjih godina je zabeležila ogroman porast broja posetilaca, zbog čega su lokalne vlasti odlučile da uvedu stroža pravila, navodi Gardijan.

Prema novoj odluci, kupaći kostimi i hodanje bez majice dozvoljeni su samo na plažama i tokom plovidbe jezerom Komo.

Hodanje u takvoj odeći ulicama grada, u prodavnicama, restoranima ili crkvama više nije dozvoljeno. Prekršioci se suočavaju sa kaznama između 50 i 200 evra.

Pored dres koda, ograničenja su uvedena i za organizovane turističke grupe, koje sada mogu imati najviše 25 ljudi. Turističkim vodičima je zabranjeno korišćenje megafona i drugih sistema za javno oglašavanje kako bi se smanjila buka u uskim kaldrmisanim ulicama grada.

Gradonačelnik Varene, Mauro Manconi, rekao je da grad želi da ostane otvoren za turiste, ali ne na štetu kvaliteta života lokalnog stanovništva.

"Varena je prelepo mesto i ponosni smo što svake godine dočekujemo stotine hiljada posetilaca iz celog sveta. Ali kvalitet života naših stanovnika ne može biti žrtvovan za masovni turizam", rekao je on.

Nova pravila su već naišla na podršku nekih meštana.

"Možete biti šta god želite na plaži, ali kada uđete u prodavnice, restorane, crkve ili na glavni trg, morate biti prikladno obučeni", rekao je jedan vlasnik prodavnice italijanskim medijima.

Varena nije jedini italijanski turistički grad koji pokušava da uvede red tokom letnje sezone, piše tportal.

Već 2022. godine, Sorento je uveo visoke kazne za šetnju gradom u kupaćim kostimima ili bez majice, dok je u Portofinu 2023. godine zabranjeno predugo zadržavanje na određenim lokacijama radi fotografisanja, kako bi se smanjile gužve i olakšao prolazak ulicama.

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