Nova pravila ne odnose se samo na stanovnike Austrije, nego i na strane vozače, uključujući milione turista iz Nemačke i drugih zemalja koji svake godine putuju kroz Austriju.

Kamere nadziru ulazak u gradske zone

Na temelju izmena austrijskog Zakona o putnom prometu uvedeni su sistemi za automatsku kontrolu ulaska vozila u određena područja, posebno u centar grada.



Gradovi i opštine sada mogu postaviti kamere na ulazima u zone gde vrede zabrane prometa za određena vozila. Sistem automatski proverava sme li vozilo ući u određenu zonu.



Takve zone će biti jasno označene prometnim znakovima i oznakama na kolovozu.



Kamere snimaju registarske oznake vozila i uspoređuju ih s popisom vozila koja imaju dozvolu za ulazak. Ako vozilo nije na popisu, vlasnik može dobiti kaznu.



Motocikli i mopedi zasad nisu uključeni u ovu automatsku kontrolu.

Kazne mogu doseći 2.180 eura

Kazne za kršenje novih pravila nisu male:



- za obične prekršaje predviđena je kazna do 726 eura,



- u težim ili ponovljenim slučajevima kazna može doseći čak 2.180 eura.



Uvođenje ovih sistema planiraju ili već pripremaju veći austrijski gradovi poput Beč, Linz, Graz i Sankt Pölten.



Za vozila sa stranim registarskim oznakama trenutno postoji prelazni postupak. Kamera može prepoznati registraciju, ali se podaci o vlasniku još uvek proveravaju ručno jer još ne postoji potpuna evropska povezanost registara vozila. Od 2027. godine očekuje se jednostavnija automatska razmena podataka među državama EU, prenosi Fenix.

Velika promena za električne mopede

Jedna od važnijih promena odnosi se na električne mopede.



Dosad su se neki e-mopedi tretirali slično kao bicikli, ali prema novim pravilima prelaze u kategoriju pravih motornih vozila.



To znači da će biti obavezni:



- registarska pločica,



- osiguranje,



- vozačka dozvola,



- zaštitna kaciga.

Nova pravila za električne romobile i bicikle

Promene se odnose i na korisnike električnih romobila i e-bicikala.

Za električne romobile od 1. maja 2026. vredi:



- nije dopušten prevoz drugih osoba ni tereta,



- kaciga je obavezna za osobe mlađe od 16 godina,



- pokazivači smera i zvonce postaju obavezni,



- dopušten nivo alkohola u krvi se smanjuje se s 0,8 na 0,5 promila.

Za električne bicikle:

-kaciga postaje obavezna za sve vozače mlađe od 14 godina.



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