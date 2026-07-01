Kako je navedno, istovremeno je ostvaren pozitivan spoljnotrgovinski bilans od 335,7 miliona evra, što potvrđuje da voćarstvo predstavlja jedan od najvažnijih izvoznih sektora domaće poljoprivrede, prenosi Tanjug.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ukazuje na značaj voćarstva kao jedne od najvažnijih i najperspektivnijih grana srpske poljoprivrede, zahvaljujući povoljnim prirodnim uslovima, dugoj tradiciji proizvodnje i sve većim ulaganjima u modernizaciju, Srbija nastavlja da jača svoju poziciju na međunarodnom tržištu i potvrđuje status jednog od prepoznatljivih izvoznika kvalitetnog voća.

Pozitivan trend nastavljen je i u ovoj godini - samo u prva četiri meseca ove godine vrednost izvoza dostigla je 268 miliona evra, što je za 13 odsto više nego u istom periodu prošle godine, dok je u maju vrednost izvoza iznosila 61,8 miliona evra, odnosno čak 35,5 odsto više nego u maju 2025. godine.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić istakao je da Svetski dan voća predstavlja priliku da se oda priznanje svim domaćim voćarima koji svojim radom, znanjem i posvećenošću doprinose razvoju srpske poljoprivrede i jačanju izvoza.

"Srpsko voće prepoznato je po kvalitetu na najzahtevnijim svetskim tržištima i naša je obaveza da domaćim proizvođačima obezbedimo uslove da budu još konkurentniji. Zato država nastavlja da ulaže u podizanje savremenih zasada, sisteme za navodnjavanje i protivgradnu zaštitu, moderne hladnjače, prerađivačke kapacitete i nove tehnologije. Naš cilj nije samo veća proizvodnja, već veća dodata vrednost, osvajanje novih tržišta i jačanje izvoza srpskog voća. Svetski dan voća prilika je da zahvalimo našim voćarima, koji svojim radom doprinose da Srbija bude prepoznatljiva po kvalitetnom voću širom sveta", poručio je Glamočić.

Ministarstvo, kako navode, i u 2026. godini nastavlja snažnu podršku sektoru voćarstva kroz direktna plaćanja, mere ruralnog razvoja, kreditnu podršku i IPARD III program.



Voćarima su na raspolaganju podsticaji za podizanje novih zasada, izgradnju i opremanje hladnjača, nabavku savremene mehanizacije, sistema za navodnjavanje i protivgradnu zaštitu, kao i mere za razvoj prerađivačkih kapaciteta i povećanje dodate vrednosti domaćih proizvoda.



Prema sektorskoj analizi ministarstva, ukoliko do kraja godine ne bude većih elementarnih nepogoda, očekuje se da će ukupna proizvodnja voća u Srbiji u 2026. godini dostići između 1,5 i 1,6 miliona tona, što je oko 46,5 odsto više nego prošle godine i svrstalo bi ovu godinu među tri najbolje proizvodne godine u poslednje dve decenije.



Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede navelo je da će nastaviti da sprovodi mere koje doprinose većoj konkurentnosti domaćih voćara, širenju izvoznih tržišta, većoj preradi voća u Srbiji i jačanju celokupnog agrarnog sektora, kako bi srpsko voće i u narednom periodu bilo jedan od najprepoznatljivijih poljoprivrednih proizvoda Srbije na svetskom tržištu.



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