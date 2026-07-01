Program ulaganja uključuje 100 novih bušotina u razdoblju od pet godina, uglavnom usmerenih na proizvodnju, ali i na istraživanje, dodali su. Perenco planira da poveća proizvodnju nafte u Kongu na više od 100.000 barela dnevno, rekao je u ponedjeljak predsednik kompanije François Perrodo.



Lani su u Kongu proizvodili 69 hiljada ekvivalenta barela nafte dnevno, stoji na Internet stranici kompanije.

Tanker vredan 500 miliona dolara

"Nameravamo prenamenu tankera kapaciteta dva milionana barela u plutajuću proizvodnu, skladišnu i pretovarnu jedinicu (FPSO), a trošak tog projekta će iznositi oko 500 miliona dolara", dodao je Perrodo, preneo je Index.hr.



Perenco proizvodi 483 hiljade ekvivalenta barela nafte dnevno bruto i posluje u 12 zemalja, prema podacima na Internet stranici. U Africi lani su proizvodili oko 300 hiljada barela dnevno. U maju kompanija je objavila da je nakon "pozitivnih rezultata" u poljima Tchibouela East u konguanskim vodama krenula s bušenjem na još pet lokacija u polju Masseko, piše Index.hr.



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