Međutim, snimak koji se ovih dana proširio društvenim mrežama pokazuje da slične navike nisu rezervisane samo za Jadran i naše podneblje. Ovoga puta prizor dolazi iz jednog od najpoznatijih francuskih letovališta, gde su turisti na plaži uradili nešto što je mnoge ostavilo bez teksta.

Tokom letnjih meseci hrvatska i grčka obala privlače veliki broj turista iz cele Evrope, a uz turističku sezonu već godinama se vezuje i izraz „paradajz turisti“. Taj naziv odomaćio se za goste koji na odmor dolaze sa unapred pripremljenom hranom i pićem kako bi smanjili troškove boravka.

U njihovim prenosivim frižiderima često se mogu pronaći meso, salate, sarma, voće, povrće, grickalice i druga hrana koju su poneli od kuće. Takvim turistima često se pripisuju i navike poput naručivanja samo jednog pića za više osoba u kafićima ili restoranima, kao i donošenja celodnevnih obroka na plažu umesto kupovine hrane u ugostiteljskim objektima. Ovaj izraz se nekada najčešće povezivao sa turistima iz istočne Evrope ili gostima slabije platežne moći iz zapadnoevropskih zemalja, prenosi Dnevno.

Snimak iz Marseja iznenadio mnoge

Međutim, video koji se poslednjih dana proširio Instagramom pokazuje da ovakve navike nisu ograničene samo na balkanske zemlje. Na snimku nastalom u Marseju, jednom od najpoznatijih francuskih primorskih gradova, može se videti kako turisti na plaži ne vade sendviče ili salate iz prenosivih frižidera, već – pale roštilj.

Uz objavljeni video stoji opis: „Ništa nije bolje od leta u Evropi.“ Prizor je iznenadio brojne korisnike društvenih mreža, jer je reč o jednoj od najpoznatijih turističkih destinacija zapadne Evrope, gde mnogi nisu očekivali ovakav način provođenja dana na plaži.

Ako je suditi prema reakcijama na društvenim mrežama, izraz „paradajz turisti“, mogao bi da dobije i svoju francusku verziju. Umesto turista koji na plažu nose paradajz, sendviče ili gotove obroke, u ovom slučaju reč je o posetiocima koji su otišli korak dalje i odlučili da pripremaju hranu na roštilju nasred plaže.

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