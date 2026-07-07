AI for Good Impact Europe je treći regionalni događaj globalne inicijative AI for Good, posvećen jačanju saradnje u oblasti veštačke inteligencije i razvoju partnerstava između vlada, međunarodnih organizacija, privrede, akademske zajednice i tehnološkog sektora.



Okupljajući vodeće svetske stručnjake, inovatore, kreatore javnih politika i predstavnike industrije, ovaj događaj ima za cilj razmenu znanja, predstavljanje najnovijih AI rešenja i podsticanje međunarodne saradnje u oblasti održivog razvoja.



„Srbija danas razvija sopstvenu AI infrastrukturu, raspolaže nacionalnim superkompjuterima, ulaže u znanje i ljude, razvija domaći veliki jezički model na srpskom jeziku i kopredsedava Globalnim partnerstvom za veštačku inteligenciju (GPAI). Sve to pokazuje da Srbija nije samo korisnik novih tehnologija već postaje jedan od njihovih kreatora. Posebno mi je zadovoljstvo što će se ovaj samit održati 17. maja 2027. godine u okviru zvaničnog biznis programa Expo 2027 Beograd. To je veliko međunarodno priznanje, i za Srbiju i za Expo 2027, koji je prepoznat kao globalna platforma na kojoj će se voditi najvažnije rasprave o tehnologijama koje oblikuju budućnost čovečanstva,“ istakao je dr Mihailo Jovanović, direktor eUprave.







Održavanje AI for Good Impact Europe u okviru Ekspo 2027 potvrđuje međunarodno poverenje u Srbiju kao domaćina jednog od najznačajnijih globalnih događaja i dodatno pozicionira Beograd kao mesto susreta inovacija, tehnologije i globalnih partnerstava.



Specijalizovana izložba Ekspo 2027 pod temom: ”Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve, održava se od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine. Svoje učešće na Ekspu 2027 već potvrdio 141 međunarodni učesnik – 135 država i 6 međunarodnih organizacija. To znači da će Beograd tokom leta 2027. godine postati mesto susreta gotovo celog sveta.



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