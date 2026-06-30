Ekstremne vrućine i suše izazivaju probleme poljoprivrednicima širom Evrope, a poslednjih godina je porasla i cena veštačkog đubriva - danas je 70 odsto skuplje nego pre dve godine.

U maju ove godine, novo povećanje cene od 30-40 odsto došlo je zbog krize oko Irana i evropskih tarifa na rusko đubrivo, piše HRT.

Bavarski poljoprivrednici se bore za pozitivnu nulu

"Biće teško jer je danas veštačko đubrivo jednostavno skupo! Dizel je prilično skup. Nema mnogo profita", kaže Johan Gril, poljoprivrednik iz Plininga koji živi uglavnom od penzije jer ne bi mogao da radi sa krompirom i kukuruzom bez svojih sinova.

Prema rečima poljoprivrednika Olivera Dingera iz Emendingena, svaka farma se samo bori da preživi i da vidi kako da ostane na pozitivnoj nuli.

"Ne razmišljaju o profitu“, kazao je on, piše Poslovni dnevnik.

Francuski traktori ispred Evropskog parlamenta

Francuski poljoprivrednici su povremeno na svojim traktorima ispred Evropskog parlamenta u Strazburu, zajedno sa svojim kolegama iz Nemačke, Austrije i Portugala.

"Plan za olakšanje poljoprivrednicima je potreban usred krize, a ne nakon što ih je uništila“, kažu demonstranti. Evropska komisija obećava oko 45 milijardi evra pomoći poljoprivrednicima u narednim godinama, manje birokratije i sigurnije snabdevanje đubrivom, ali u Bavarskoj kažu da sve ide presporo.

Stručnjaci upozoravaju:

"Ovo je kao tempirana bomba - u nekom trenutku mora se osetiti u supermarketima na cenama hrane".

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