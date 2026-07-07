Tako je Ministarstvo reagovalo na napise pojedinih medija u vezi sa visinom povraćaja akcize na dizel gorivo za registrovana poljoprivredna gazdinstva i naglasilo da su netačne tvrdnje da je država umanjila pravo poljoprivrednika na povraćaj akcize, već da se njen iznos automatski usklađuje sa visinom akcize koja važi u trenutku podnošenja zahteva za refakciju.

Podseća se da je tokom prethodnih meseci, usled poremećaja na svetskom tržištu nafte i naftnih derivata izazvanih geopolitičkim krizama, uključujući sukob na Bliskom istoku, došlo do privremenog smanjenja akcize na dizel gorivo.

Kako je iznos refakcije direktno vezan za visinu akcize, u tom periodu bio je niži i iznos koji se vraća poljoprivrednim proizvođačima, saopštilo je Ministarstvo i kao primer navelo da je u jednom periodu ove godine povraćaj iznosio 39,12 dinara po litru.

"Kako se akciza postepeno vraća na svoj redovan nivo, raste i iznos refakcije", navodi se u saopštenju.

Kako se obračunava refakcija?

Ministarstvo naglašava da ne postoji zakonom propisan fiksni iznos povraćaja od 50 dinara po litru, a da se refakcija obračunava isključivo prema važećem iznosu akcize, tako da njen iznos prati svaku promenu akcize, bilo da je ona niža ili viša.

Podseća i da registrovana poljoprivredna gazdinstva dizel gorivo nabavljaju po povlašćenoj ceni od 184 dinara po litru, uz pravo na refakciju akcize za količinu do 100 litara po hektaru, a najviše za 100 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta.

"Za sprovođenje ove mere u budžetu Republike Srbije za 2026. godinu obezbeđeno je 11 milijardi dinara, što predstavlja značajnu podršku poljoprivrednim proizvođačima u uslovima nestabilnog tržišta energenata. Ministarstvo takođe ukazuje da se zahtevi za ostvarivanje prava na refakciju obrađuju kontinuirano. U slučajevima kada dođe do dužeg roka za rešavanje pojedinih predmeta, razlozi mogu biti dopuna dokumentacije, provera ispunjenosti uslova ili povećan broj podnetih zahteva. Ministarstvo će i u narednom periodu nastaviti da unapređuje efikasnost postupka kako bi svaki zahtev bio rešen u najkraćem mogućem roku i u skladu sa zakonom", zaključuje se u saopštenju.

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