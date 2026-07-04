Amerikanci su na korak do dostave oružja na kućnu adresu

U pitanju je predlog da se legalno kupljeno vatreno oružje u pojedinim slučajevima isporučuje direktno na kućnu adresu kupca. Dakle, kao što Srbi naručuju sa Temua, samo umesto čarapa ili drugih sitnica, roba su puške, pištolji, revolveri i slično.

Ta inicijativa predstavlja jednu od najagresivnijih mogućih promena američke politike prema oružju u poslednjih dvadesetak godina. Prema predlogu, kupci bi i dalje morali da prođu proveru identiteta i bezbednosne provere, ali bi se završni korak kupovine prebacio iz fizičke prodavnice na sistem direktne dostave. Ta promena mogla bi da ima, malo je reći, dalekosežne posledice.

Rekorderi u civilnom naoružanju

Američko tržište civilnog naoružanja najveće je na svetu. I godinama je funkcionisalo po modelu u kojem internet služi kao kanal za naručivanje, ali se preuzimanje obavlja u licenciranim prodavnicama nakon završne identifikacije kupca. Sada su Amerikanci veoma blizu da taj važan posrednik bude ukinut.

A to sa sobom povlači čitav lanac događaja. Manji operativni troškovi, šire tržište i jednostavnija kupovina mogli bi značajno povećati promet kompanija koje posluju isključivo putem interneta.

Najveći dobitnici bili bi veliki onlajn trgovci, koji već raspolažu razvijenom logističkom mrežom. Sa druge strane, tradicionalne prodavnice oružja izgubile deo prihoda jer više ne bi bile obavezna karika u procesu kupovine.

I logistika bi profitirala

Direktna isporuka vatrenog oružja otvorila bi potpuno novo tržište za logističke kompanije. Transport takvih pošiljki zahteva posebne bezbednosne procedure, dodatno osiguranje, strogu kontrolu identiteta primaoca i sofisticirane sisteme praćenja. To znači da bi deo logističke industrije mogao ostvariti nove prihode, ali uz znatno veće troškove zaštite i odgovornosti. Istovremeno, povećava se i rizik od krađe pošiljki, grešaka u dostavi ili pokušaja zloupotrebe sistema.

Bezbednosna dilema

Dakle, industrija oružja bi profitirala, ali najvažnije pitanje je ionako već postojeća rak-rana SAD-a, a to je javna bezbednost. U zemlji u kojoj su školske pucnjave gotovo svakodnevna pojava, milionski broj pošiljki vatrenog oružja povećao bi mogućnost krađa tokom transporta, preusmeravanja paketa ili zloupotrebu identiteta kupaca.

Posebnu zabrinutost izaziva mogućnost takozvanih „posrednih kupovina“, kada osoba koja legalno ispunjava uslove kupuje oružje za nekoga kome ono ne bi smelo biti dostupno. S druge strane, organizacije koje se zalažu za pravo na posedovanje oružja tvrde da se suštinski ništa ne menja. Kupac bi, prema predlogu, i dalje morao da prođe federalnu proveru prošlosti, proveru identiteta i propisani period čekanja, dok bi jedina razlika bila način isporuke.

Reč je pre svega o modernizaciji administrativnog procesa i prilagođavanju tržišta digitalnoj ekonomiji, kažu oni. Jednostavno rečeno, svako ublažavanje ograničenja u kupovini oružja znači razlog za slavlje. Taman da ispucaju jedan rafal i naruče nove pakete metaka.

I Trampov sin je u igri

Dodatnu pažnju privlači činjenica da bi od novih pravila mogao profitirati internet trgovac oružjem GrabAGun (u prevodu "Zgrabi oružje"), u kojem Donald Tramp Mlađi ima vlasnički udeo i funkciju u upravi kompanije. Štaviše, Tramp Mlađi im je pomogao da prošle godine izađu na berzu. Njegovi predstavnici negiraju da je bio uključen u izradu predloga. Ipak, veći profit onlajn prodavnice "Zgrabi oružje" automatski bi značio i veći zaradu za Trampovog sina.

Dugoročne posledice

Ako predlog bude usvojen u sadašnjem obliku, posledice neće biti ograničene samo na američko tržište oružja. Možda se preliju i na ceo svet, daleko bilo. Mada, tržišna logika je brutalna: podrazumeva rast prodaje vatrenog oružja, ekonomski bum za digitalne distributere, razvoj specijalizovane logistike. Jer, i alat koji služi za oduzimanje života ili ranjavanje i sakaćenje je roba.

Imajući u vidu da je Donald Tramp i porodično povezan sa ovim biznisom koji ima izuzetan potencijal, vrlo je moguće da će nova mašinerija za pravljenje para biti pokrenuta. Kakva radost za državu u kojoj građani već poseduju oko pola miliona vatrenog oružja svih vrsta, a na policama marketa, nedaleko od hleba i mleka, imaju puške, sačmare i odgovarajuće metke. Zastrašujuće, zar ne?

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