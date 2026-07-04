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Trampov sin je u igri - Amerikanci će moći da naruče oružje na kućnu adresu

Donald Tramp Mlađi je 2025. godine pomogao onlajn prodavcu oružja – poznatom kao "Amazon za oružje" – da izađe na berzu.

 

Autor:  Stanko Stamenković
04.07.2026.07:28
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Trampov sin je u igri - Amerikanci će moći da naruče oružje na kućnu adresu
Foto: ARTFULLY PHOTOGRAPHER / Shutterstock.com
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Sada bi GrabAGun, kompanija u kojoj sin američkog predsednika drži akcije i član je upravnog odbora, mogla da ostvari ogroman profit zahvaljujući predloženoj promeni pravila koju je sproveo Biro za alkohol, duvan, vatreno oružje i eksplozive (ATF) Trampove administracije.

Novi propis bi olakšao direktnu isporuku vatrenog oružja na kućne adrese, potez koji bi mogao fundamentalno da transformiše američko tržište oružja, izveštava Rojters.

Značajna promena

Ako predlog bude usvojen, to bi označilo jednu od najznačajnijih promena u američkoj politici o oružju u poslednje dve decenije. Desetak stručnjaka iz industrije, vlasnika prodavnica i zagovornika kontrole oružja koje je intervjuisao Rojters slažu se da bi ovo moglo da izazove masovni porast onlajn prodaje, piše Indeks, prenosi B92.

Predlog bi omogućio licenciranim prodavcima da direktno isporučuju vatreno oružje na adrese stanovnika u istoj državi. Preduslov je da kupci prođu onlajn proveru identiteta i krivične prošlosti, nakon čega sledi sedmodnevni period čekanja tokom kojeg se obaveštavaju lokalne organe reda.

Trenutno, kupci koji naručuju vatreno oružje onlajn moraju ga preuzeti u fizičkim prodavnicama i lično proći proveru prošlosti, osim ako nemaju posebnu dozvolu. Neki vlasnici prodavnica oružja, predstavnici industrije i zagovornici kontrole oružja upozoravaju da direktna isporuka predstavlja značajan rizik po javnu bezbednost, kao i pretnju opstanku malih, fizičkih prodavnica.

Upletenost Trampovog sina

Promena pravila mogla bi direktno da koristi Trampu Mlađem, čijih više od 300.000 akcija u kompaniji "GrabAGun" trenutno vredi preko 700.000 dolara – što je pad u odnosu na vrednost od više od pet miliona dolara prošle godine. Portparol Trampa Mlađeg, Endru Surabijan, tvrdi da predsednikov sin nije imao nikakvu ulogu u predlaganju novih pravila agencije ATF.

"Don je celog života preduzetnik i glasni zagovornik prava koja nam garantuje Drugi amandman", rekao je on.

"U okviru svog angažmana u kompanijama u koje ulaže ili koje savetuje, on ne komunicira sa saveznom vladom i nije ni na koji način učestvovao u ovoj konkretnoj odluci".

Izvršni direktor kompanije GrabAGun, Mark Nemati, izjavio je za Rojters da ni on ni Tramp Mlađi nisu znali da se taj predlog priprema. U intervjuu je naveo da kompanija još uvek analizira mogući uticaj te promene na svoj prihod od 100 miliona dolara. Ipak, u saopštenju za javnost iz maja izrazio je optimizam: "Verujemo da je GrabAGun u jedinstvenom položaju da iskoristi ovu potencijalnu priliku".

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oružje Onlajn kupovina Donald Tramp Mlađi

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