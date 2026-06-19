"Planirani razgovori između SAD, Irana, Katara i Pakistana su odloženi. Švajcarska ostaje spremna da posreduje u ovim pregovorima. Pripremni radovi u Birgenštoku se nastavljaju. Trenutno ne možemo pružiti dodatne informacije", navodi se u saopštenju Saveznog ministarstva spoljnih poslova Švajcarske.

Putovanje je trebalo da učvrsti sporazum između Teherana i Vašingtona o okončanju četvoromesečnog sukoba i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, ključnog pomorskog prolaza kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske trgovine naftom i tečnim prirodnim gasom.

U okviru Memoranduma o razumevanju od 14 tačaka, koji su u sredu potpisali predsednik SAD Donald Tramp i predsednik Irana Masud Pezeškijan, komercijalnim brodovima ponovo je dozvoljen prolazak kroz Ormuski moreuz. Iran se obavezao da narednih 60 dana neće naplaćivati takse za prolazak ovim pomorskim putem, piše Biznis Insajder (Business Insider).

Najvažniji energetski koridor sveta ponovo funkcioniše

Visoki američki zvaničnici naveli su da će SAD odmah početi sa ukidanjem pomorske blokade moreuza, dok se očekuje da sva ograničenja budu potpuno uklonjena u narednih 30 dana.

Prema podacima kompanije za praćenje globalne trgovine Kpler, objavljenim u petak rano ujutru, saobraćaj kroz Ormuski moreuz pokazuje znake oporavka.

"Potvrđeni prolasci kroz Ormuski moreuz dostigli su 25 tokom 18. juna, što predstavlja značajan rast dnevne pomorske aktivnosti", navela je kompanija.

Otvaranje moreuza smanjuje pritisak na cene nafte

Cene nafte naglo su porasle nakon zatvaranja moreuza 28. februara, što je, prema proceni Međunarodne agencije za energetiku (IEA), izazvalo najveći poremećaj na svetskom tržištu nafte do sada. Nakon potpisivanja privremenog sporazuma ove sedmice, cene su počele da se smiruju.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je u četvrtak na konferenciji za novinare u Beloj kući da je i dalje planirao odlazak u Švajcarsku, ali nije mogao da precizira tačan termin.

"Verujemo da će tehnički pregovori početi tokom vikenda. To je i dalje plan, ali se situacija može promeniti jer nije jednostavno organizovati izlazak iz Irana. Pokušavamo da utvrdimo tačan termin", rekao je Vens.

Međutim, kasnije tokom večeri portparol Bele kuće saopštio je da Vens ipak neće putovati u Švajcarsku u petak.

"Planovi za predstojeće tehničke razgovore još nisu finalizovani, a američka delegacija spremna je da krene čim se za to steknu uslovi. Logistika ovih pregovora nikada nije bila jednostavna niti predvidiva", navela je Bela kuća.

U okviru potpisanog memoranduma, SAD i Iran otvorili su i rok od 60 dana za pregovore o iranskom nuklearnom programu.

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