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Hteo je da zaradi na akcijama, ostao bez više od 100.000 evra - jedna greška ga skupo koštala

Muškarac (65) iz Hrvatske ostao je bez više od 100.000 evra nakon što je nasao na vešto osmišljenu investicionu prevaru na internetu.

Autor:  Dubravka Jovanović
19.06.2026.12:46
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Hteo je da zaradi na akcijama, ostao bez više od 100.000 evra - jedna greška ga skupo koštala
Foto: Shutterstock/tetxu
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Slučaj je prijavljen policiji u Puli kada je shvatio da je postao žrtva lažnog investicionog menadžera koji ga je mesecima obmanjivao i navodio da uplaćuje novac, piše Index.

Sve je počelo jednim klikom

Prema informacijama policije, muškarac je početkom aprila na internetu pronašao oglas za savetodavno ulaganje u akcije.

Nedugo zatim kontaktirala ga je osoba koja se predstavila kao menadžer investicionog fonda i ponudila pomoć pri ulaganju i ostvarivanju zarade.

Verujući da razgovara sa stručnjakom, pristao je na saradnju.

Instalirao aplikaciju i izgubio novac

Prevarant ga je potom nagovorio da na računar instalira posebnu aplikaciju preko koje su navodno zajednički kupovali akcije.

Tokom narednih nedelja 65-godišnjak je u više navrata uplaćivao novac za investicije, verujući da ulaže u profitabilne berzanske poslove.

Ukupan iznos uplata premašio je 100.000 evra.

Tek kada je navodni investicioni menadžer iznenada prekinuo komunikaciju i prestao da se javlja, muškarac je shvatio da je prevaren.

Policija pokrenula istragu

Slučaj je prijavljen policiji, koja sprovodi istragu kako bi identifikovala odgovorne osobe i utvrdila sve okolnosti prevare.

Istovremeno, nadležni upozoravaju građane da budu posebno oprezni prilikom ulaganja novca putem interneta.

Kako da prepoznate investicionu prevaru?

Stručnjaci upozoravaju da su lažna ulaganja među najčešćim internet prevarama poslednjih godina.

Poseban oprez potreban je kada:

  • Nepoznata osoba obećava brzu i sigurnu zaradu.
  • Traži instaliranje aplikacija za daljinski pristup računaru.
  • Zahteva hitne uplate novca.
  • Predstavlja ulaganje kao potpuno bez rizika.
  • Komunikacija se odvija isključivo putem telefona ili aplikacija za dopisivanje.

Policija podseća da ulaganje u akcije, kriptovalute i druge finansijske instrumente nosi određeni rizik, ali da dodatnu opasnost predstavljaju prevaranti koji koriste lažna obećanja o velikoj zaradi kako bi došli do novca građana.

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Novac Prevara krađa

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