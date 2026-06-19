Portal Trejding ekonomiks navodi da je cena sirove nafte sada 77,3 dolara za barel, dok je cena Brent nafte 80,1 za barel.

Cena prirodnog gasa je na berzi TTF približno 41,5 evra za megavat-sat ili 427,45 evra za 1.000 kubnih metara.

Tri supertankera puna nafte prošla Ormuski moreuz

Bizportal je juče, 18. juna, objavio vest da su tri supertankera pod saudijskom zastavom, koji su nosili oko šest miliona barela sirove nafte, prošla kroz Ormuski moreuz ubrzo nakon što je objavljeno da su SAD i Iran postigli dogovor o okončanju sukoba, prenosi Rojters.

Prema podacima o praćenju brodova, još nekoliko tankera je u istom periodu nastavilo prolazak kroz moreuz, dok se navodi da su pojedini brodovi prethodnih nedelja izbegavali da javno prikazuju svoje rute zbog tenzija u regionu.

Analiza kretanja pokazuje da je ovo bio jedan od većih talasa isplovljavanja iz saudijskih luka kroz Ormuski moreuz u poslednje vreme, nakon što su isporuke bile delimično preusmerene zbog sukoba u Zalivu.

Pored nafte, kroz moreuz je prošao i tanker za tečni prirodni gas pod upravom kompanije QatarEnergy, koji je ranije utovario teret u Kataru i trebalo da ga isporuči u Pakistan.

Podaci sugerišu da se sa smirivanjem tenzija ponovo normalizuje saobraćaj kroz jedan od najvažnijih svetskih energetskih plovnih puteva.

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