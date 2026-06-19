Razlog tako drastičnog pada cene nije manjak kupaca - već višak trešanja na tržištu, javlja RTL.



Željko Ledinski, vlasnik OPG-a, objašnjava da je na početku sezone tržište bilo preplavljeno skupom uvoznom robom, ali se situacija u međuvremenu preokrenula.



„Na početku je bilo mnogo uvoznih trešanja i one su bile veoma skupe, a sada se desila suprotnost. Sada ima još više uvoznih trešanja i pošto je u Grčkoj i Španiji sada kraj sezone, te trešnje se prodaju ovde i svi koji ih kupuju - centri, hladnjače, zelene pijace - oborili su cenu tako da ih sada možete naći za 4-5 evra koliko god želite i kog god kvaliteta želite”, rekao je Ledinski.

Cena između dva i četiri evra

Cene se trenutno na pijacama kreću između dva i četiri evra, ali nagli pad domaćim proizvođačima stvara ozbiljan problem. Da bi spasili bar deo sezone, na OPG-u su se odlučili za samoberbu. „Imamo i radnike iz Indije, domaćih je veoma malo, pa smo odlučili da ponudimo građanima i stanovnicima županije da sami dođu i uberu trešnje po dva evra za kilogram”, kaže Ledinski.



Osim količine, na cenu trešanja utiču i kvalitet i veličina ploda. „Što su krupnije, to su kvalitetnije”, objašnjava vlasnik OPG-a. Trešanja ove godine ne manjka, ali berača još uvek nema dovoljno.

Nema baš interesovanja za taj posao

Nada Grđan, radnica na imanju, kaže da nema dovoljno interesovanja za taj posao. „Pa, ima, ali ne baš mnogo. Ljudi se nekako ne odlučuju da dolaze”, rekla je Grđan.



Ledinski dodaje da je najveći problem to što se sa ovakvom cenom teško može pokriti trošak proizvodnje i berbe. „Problem je samo u tome što nema ekonomske koristi od nje s obzirom na to da je cena veoma niska i da jedva pokriva troškove berača. Zato smo i odlučili da to ponudimo građanima. Bolje izvući nešto iz sezone nego ostati bez ičega”, rekao je. Za cenu jednog kilograma trešanja s početka maja, na ovom imanju danas može se ubrati čak deset puta više.



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