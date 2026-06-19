U svojim promotivnim materijalima tvrde da ovo atlantsko ostrvo nudi spektakularnu prirodu, manje gužve i znatno niže cene od mnogih popularnih mediteranskih destinacija.

Posebnu pažnju privukla je plaža Sejšal na severu ostrva, koja je na društvenim mrežama dobila nadimak "evropski Havaji" zbog crnog vulkanskog peska, zelenih litica i vodopada koji se ulivaju u okean.

Fotografije i video snimci su toliko impresivni da su se neki korisnici pitali da li su uopšte stvarni ili su nastali uz pomoć veštačke inteligencije.

Za razliku od mnogih poznatih letovališta, Madeira, prema rečima britanskih promotera, nema velike hotelske komplekse duž obale niti prepune plaže sa redovima ležaljki.

Zato ostrvo poslednjih godina privlači putnike koji traže mirniji odmor i prirodne pejzaže. Ne previsoki troškovi Britanska turistička kompanija First Choice takođe navodi da su troškovi boravka na ostrvu relativno pristupačni.

Cene koje iznenađuju turiste - pivo 2,5 evra, ručak 12, večera oko 50

Prema njihovim procenama, lokalno točeno pivo može se naći za oko 2,5 evra, jednostavniji obrok u restoranu košta oko 12 evra, dok večera od tri jela za dvoje u restoranu srednje klase košta u proseku oko 50 evra.

Pored plaža, najveći adut Madeire su njena bogata priroda i brojne aktivnosti van mora. Preporučuju posetiocima da posete prirodne bazene formirane u vulkanskim stenama, prošetaju vekovnim lovorovim šumama, putuju terenskim vozilima kroz planinska sela i vinograde i probaju tradicionalne specijalitete poput ražnjića od espetade, sveže atlantske ribe i čuvenog lokalnog pića ponče.

First Choice ističe da mnogi putnici automatski povezuju vulkanske pejzaže sa Havajima ili drugim dalekim egzotičnim destinacijama i iznenađeni su kada otkriju da su slični prizori udaljeni samo nekoliko sati leta od većine evropskih gradova, piše Dnevno.hr

Naravno, ovo su promotivne tvrdnje turističke agencije koja promoviše ovu konkretnu destinaciju i treba ih posmatrati u tom kontekstu. Da li će Madera zaista biti najbolji izbor za odmor ili će većina turista ostati verna Mediteranu zavisiće prvenstveno od ličnih preferencija, budžeta i vrste odmora koji traže.

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