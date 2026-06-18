Rukovodioci najvećih svetskih kompanija za veštačku inteligenciju uputili su dramatičan apel svetskim liderima, upozoravajući ih da vreme za uspostavljanje kontrole nad tehnologijom ističe, izveštava SkyNews.

Ali iza zatvorenih vrata, otkrivena je duboka podela oko toga da li budućnost veštačke inteligencije treba da bude pod strogom kontrolom nekoliko moćnih ljudi ili dostupna svima.

Rukovodioci tri najveće kompanije za veštačku inteligenciju prisustvovali su radnom ručku na samitu G7 u francuskim Alpima: izvršni direktor OpenAI-a Sem Altman, šef Google DeepMind-a Demis Hasabis i izvršni direktor Anthropic-a Dario Amodei.

Njihovo upozorenje je bilo jednoglasno. Hasabis je govorio o vremenskom okviru od tri do pet godina, Amodei je tvrdio da smo samo godinu ili dve udaljeni od trenutka kada modeli veštačke inteligencije postanu bolji od ljudi u apsolutno svemu, a Altman je bio podjednako direktan.

"Očekujem da ćemo za godinu ili dve graditi sisteme zapanjujuće moći".

Antropikov "prekidač" i Makronove kritike

Dolazak tehnoloških lidera u Alpe dolazi u osetljivom trenutku - pre manje od nedelju dana, Trampova administracija je primorala Antropik da okonča pristup svom najnaprednijem modelu veštačke inteligencije stranim državljanima, pozivajući se na zaštitu nacionalne bezbednosti.

Odluka je izazvala zabrinutost zbog "prekidača" koji Vašington drži nad ključnom digitalnom tehnologijom.

Francuski predsednik Emanuel Makron je kasnije nazvao odluku "lošom stvari" i "na neki način strogo nacionalističkom".

Fokus diskusije nije bio na gubitku radnih mesta ili nejednakosti - te teme su jedva pomenute.

Govorili su isključivo o nacionalnoj bezbednosti: sajber napadima, bioterorizmu, nuklearnoj pretnji i modernom ratovanju. Amodej je upozorio da će, ako se trenutni trendovi nastave, veštačka inteligencija postati dominantan izvor ekonomske i vojne moći - što nije prijatna pomisao za evropske lidere, s obzirom na to da se sve vodeće kompanije za veštačku inteligenciju nalaze sa druge strane Atlantika.

Altman: Ne dajte laboratorijama previše kontrole

Hasabis je pozvao na stvaranje novog međunarodnog tela za tehničke standarde, uz podršku vodećih laboratorija, koje bi prilagođavalo standarde svaka tri meseca. Altman je upozorio da laboratorijama za veštačku inteligenciju ne treba davati previše kontrole i direktno se obratio liderima G7:

"Ne dajte svoje odgovornosti laboratorijama za veštačku inteligenciju poput moje", rekao je on.

Sa Zakonom o veštačkoj inteligenciji, koji je stupio na snagu u avgustu 2024. godine, EU je postala prva u svetu koja ima sveobuhvatni zakon.

U SAD još uvek ne postoji savezni zakon, a globalni konsenzus - uprkos nizu samita od Blečli parka do Pariza - još uvek je daleko.

Britanski premijer Kir Starmer je preusmerio fokus na javnu saglasnost:

"Ako su lideri industrije veštačke inteligencije zabrinuti zbog ovoga, onda su i političari zabrinuti". kazao je on, piše Poslovni dnevnik.

Upozorio je da se ključno pitanje - izolacija i zabrane ili širok pristup - u krajnjoj liniji tiče svih.

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