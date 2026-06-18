Prošlog septembra, udruženje za zaštitu potrošača u Hamburgu podnelo je tužbu protiv Mondeleza, tvrdeći da je smanjio pakovanje Milka čokolada sa 100 na 90 grama, ali ne i njihovu cenu, preneo je DPA.



„Mnogi potrošači godinama kupuju Milku u istom pakovanju i pretpostavljaju da se masa proizvoda nije promenila“, naglasio je Armin Valet iz udruženja. „Žrtve su prevare jer njene brojne varijacije sada teže samo 90 grama, a njihova cena je ista ili čak i veća“, rekao je Valet.

„Nova težina je jasno naznačena“

Mondelez je tada odbacio tvrdnje udruženja, rekavši da je „nova težina jasno naznačena na pakovanju proizvoda“, prema rečima portparolke kompanije. Mondelez je obavestio kupce na društvenim mrežama, a kompletan pregled veličina i težina proizvoda dostupan je onlajn, dodala je ona.



Kompanija nije imala drugog izbora nego da promeni težinu zbog viših troškova lanca snabdevanja i sastojaka, dodala je portparolka u septembru prošle godine, napominjući da su se cene kakaoa skoro utrostručile u prošloj godini i dostigle rekordne nivoe, preneo je Index.

„Ne može se prodavati u istom pakovanju“

U maju ove godine, regionalni sud u Bremenu je presudio da se čokoladne pločice od 90 grama ne mogu prodavati u istom pakovanju kao i one od 100 grama pre isteka četvoromesečnog prelaznog perioda.



Mondelez se sada žalio na presudu višem sudu u Bremenu.



Njegova odluka neće imati praktične posledice jer je četvoromesečni prelazni period već istekao, ali se smatra važnim presedanom i mogla bi dodatno ojačati nadzor nad sličnim praksama smanjenja težine proizvoda uz održavanje cene.



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