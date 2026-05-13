VDA je ranije predvidela da će između 2019. i 2035. godine u automobilskom sektoru biti izgubljeno 190.000 radnih mesta.

"Na osnovu trenutnih proračuna, sada nažalost moramo da pretpostavimo da će do 2035. godine biti izgubljeno 225.000 radnih mesta", rekla je predsednica VDA Hildegard Miler medijskoj grupi RND.

Ona je takođe istakla da je između 2019. i 2025. godine već izgubljeno približno 100.000 radnih mesta.

Očekuje se da će dobavljači biti posebno pogođeni, jer prelazak sa vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem na električnu mobilnost dovodi do značajnog gubitka radnih mesta u sektoru dobavljača, rekla je Miler.

"Uslovi se primetno pogoršavaju"

Šefica udruženja je takođe za pogoršanje izgleda okrivila ono što je nazvala "ozbiljnom i kontinuiranom krizom konkurentnosti" u Nemačkoj i Evropi, piše Indeks.hr

"Uslovi se primetno pogoršavaju", upozorila je Miler, navodeći visoke poreze i carine, skupu energiju, visoke troškove rada i prekomernu birokratiju među teškoćama sa kojima se suočava automobilska industrija.

