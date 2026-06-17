Kampovanje u Hrvatskoj poskupelo - cene skuplje nego u Švajcarskoj

Kampovanje u Hrvatskoj godinama je važilo za jednu od pristupačnijih opcija odmora na Jadranu. Međutim, najnovija analiza pokazuje da se situacija značajno promenila - i da kamping više nije „low-cost“ opcija kao ranije.

Prema istraživanju platforme PiNCAMP, kamping servisa nemačkog auto-kluba ADAC, cene kampovanja širom Evrope ponovo rastu, a posebno su visoke u mediteranskim zemljama, piše Fenix.

Hrvatska najskuplja kamping destinacija u Evropi

Podaci za 2026. godinu pokazuju da porodica u kampu u proseku plaća oko 49 evra po noći.

Ali Hrvatska se izdvojila kao najskuplja destinacija među analiziranim državama, sa prosečnom cenom od čak 73 evra po noćenju.

To znači da je kampovanje u Hrvatskoj skuplje čak i od Švajcarske, gde je prosečna cena oko 61 evro, i Italije gde iznosi oko 63 evra.

Cene rastu širom Evrope

Analiza pokazuje da su cene kampovanja u Hrvatskoj porasle za oko 12 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Veći rast zabeležen je samo u Španiji, gde su cene skočile za 15 odsto.

Prema objašnjenju direktora PiNCAMP-a Uvea Frersa, razlog je jednostavan:

„Velika potražnja u popularnim mediteranskim regionima i ograničeni kapaciteti direktno utiču na rast cena.“

Sever Evrope i dalje znatno povoljniji

Dok su Mediteran i Jadran sve skuplji, sever Evrope i dalje nudi znatno pristupačnije kamping opcije.

Prosečne cene po noći:

Norveška - 38 evra

Švedska - 40 evra

Nemačka - 41 evra

Holandija - 43 evra

Francuska - 46 evra

Danska - 51 evra

Velika Britanija - 53 evra

Austrija - 56 evra

Iako i sever Evrope beleži rast cena, razlika u odnosu na Jadran i dalje je velika.

Luksuzni kampovi: Hrvatska u samom vrhu

Posebno su zanimljivi kampovi sa pet zvezdica, tzv. ADAC Superplatz kampovi, koji nude bazene, animaciju, restorane i hotelski komfor.

U toj kategoriji Hrvatska je ponovo među najskupljima:

Španija - 98 evra po noći

Hrvatska - 95 evra

Austrija - 92 evra

Italija - 91 evra

Za poređenje, u Nemačkoj luksuzni kampovi koštaju oko 57 evra.

Lokacija drastično utiče na cenu

Istraživanje pokazuje da kampovi uz more u Evropi koštaju u proseku 36% više nego oni u unutrašnjosti.

U Hrvatskoj je razlika oko 30%, dok je u Francuskoj čak skoro 50%.

Drugim rečima - blizina mora i dalje ostaje najskuplji luksuz.

Kako ipak uštedeti na kampovanju u Hrvatskoj?

Stručnjaci savetuju nekoliko praktičnih načina za niže troškove:

Putovanje van špica sezone (predsezona i postsezona)

Biranje kampova dalje od obale

Izbegavanje luksuznih kampova sa dodatnim sadržajima

Računanje svih dodatnih troškova (struja, takse, kućni ljubimci, rezervacije)

U nekim slučajevima, van sezone moguće je uštedeti i više od 50%.

Kampovanje više nije "jeftin odmor"

Iako kampovanje i dalje važi za fleksibilniji i prirodniji način letovanja, podaci jasno pokazuju da Hrvatska više nije među jeftinim destinacijama.

Zbog velike potražnje i ograničenih kapaciteta, kamping uz Jadran danas često košta koliko i hotelski smeštaj u nekim evropskim zemljama.

Za mnoge turiste to je iznenađenje - jer ono što je nekada bio „budžet odmor“, danas postaje ozbiljna stavka u letnjem budžetu.

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