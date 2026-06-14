Generacije prethodnih đaka o velikim međunarodnim događajima uglavnom su čitale iz udžbenika. Generacije današnjih učenika imaće priliku da jedan takav događaj vide svojim očima, dožive uživo i uče na licu mesta.

Posete učenika ekspoima predstavljaju višedecenijsku međunarodnu praksu u zemljama domaćinima, a tu priliku imaće i učenici u Srbiji od 17. maja do 25. juna 2027. godine, kao deo zvaničnog obrazovno-vaspitnog programa za školsku 2026/2027. godinu. Kroz organizovane obilaske specijalizovane izložbe Ekspo 2027, učenici će na jednom mestu moći da upoznaju više od 140 međunarodnih učesnika, različite kulture sveta, naučna dostignuća, digitalne alate, održiva rešenja i primere savremenih zanimanja.

Za mnoge učenike to će biti prvo svojevrsno putovanje svetom, ali i prvi susret sa sadržajima koje su do sada uglavnom viđali preko TV ekrana, interneta ili školskih udžbenika. Ekspo 2027 Beograd za njih će postati globalna učionica u kojoj se znanje ne usvaja samo slušanjem, već istraživanjem, posmatranjem, dodirom, pitanjima, razgovorom i zajedničkim radom.

Poseban značaj ovih poseta jeste u tome što će biti dostupne svim učenicima, bez obzira na mogućnosti njihovih porodica ili škole koju pohađaju. Prevoz i ulaznice za učenike biće obezbeđeni bez naknade, a učešće maloletnih učenika realizovaće se isključivo uz saglasnost roditelja, u skladu sa procedurama koje se odnose na vannastavne aktivnosti. Škole će biti dužne da roditeljima blagovremeno dostave sve potrebne informacije o organizaciji posete, programu, prevozu i pratećim aktivnostima, kako bi roditelji mogli da donesu odluku o učešću svoje dece.

Programi će biti prilagođeni različitim uzrastima, kako bi svaka grupa učenika dobila sadržaj koji odgovara njihovom znanju, interesovanjima i razvojnom periodu.

Za najmlađe đake, od prvog do četvrtog razreda, Ekspo će biti mesto gde velike prirodne pojave postaju „opipljivije“ i jasnije. Vulkan će moći da se vidi izbliza, sunce da se razume kroz mini-solarni sistem, zvuk kroz instrument, a voda kroz pitanje zašto je moramo čuvati. Deca će učiti onako kako deca najbolje uče: kroz posmatranje, dodir, postavljanje pitanja i najvažnije – dok se igraju.



Stariji osnovci, od petog do osmog razreda, moći će da vide šta se dogodi kada stečeno znanje iz sveske i udžbenika dobije oblik u stvarnom životu. Kroz eksperimente, digitalne alate i interaktivne eksponate otkrivaće kako nastaju inovacije, kako rade tehnologije koje već koriste i čemu sve može da služi veštačka inteligencija. Učiće i nešto što se ne podvlači uvek u knjigama: da su dobra ideja, rad u timu, mašta i pametno pitanje često početak svakog velikog otkrića.

Za srednjoškolce, Ekspo će biti prilika da se zagledaju u svet koji ih čeka posle škole. Kroz VR i AR sadržaje, simulacije, laboratorijske procese i mini-projekte moći će da vide kako izgledaju poslovi budućnosti i kako se u njima sreću nauka, tehnologija, umetnost i održiva rešenja. Možda će neko baš tu prvi put pomisliti: ovo bih voleo da studiram, ovim bih mogao da se bavim, ovde pripada moj talenat.

Takve posete bile su važan deo velikih izložbi u Milanu, Dubaiju, Osaki i drugim gradovima sveta. Sada će i učenici u Srbiji imati priliku da postanu deo te velike školske priče.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

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