Novi preokret - SpaceX među pet najvrednijih firmi na svetu

Kompanija SpaceX Ilona Maska doživela je snažan rast vrednosti na tržištu i, prema najnovijim procenama, pretekla Amazon Džefa Bezosa, zauzevši mesto među pet najvrednijih kompanija na svetu, piše BBC.

Nakon skoka cene akcija od više od 50 odsto u kratkom periodu, tržišna vrednost SpaceX-a procenjuje se na oko 2,78 biliona dolara, dok je Amazon ostao na približno 2,66 biliona dolara.

Ovaj nagli rast dolazi svega nekoliko dana nakon što je kompanija ušla na njujoršku tehnološku berzu Nasdaq, kroz, kako se navodi, jednu od najvećih javnih ponuda ikada.

Šta je pokrenulo rast SpaceX-a

Rast vrednosti dodatno je ubrzan vestima o velikoj akviziciji u sektoru veštačke inteligencije.

SpaceX je najavio kupovinu startapa Cursor, odnosno njegove matične kompanije Anysphere, za oko 60 milijardi dolara. Cursor je poznat po razvoju AI alata za pisanje i automatizaciju programskog koda.

Ovaj potez se tumači kao ozbiljan ulazak SpaceX-a u AI industriju i pokušaj da se kompanija pozicionira van svog primarnog fokusa – raketne tehnologije i svemirskih lansiranja.

Vizija budućnosti: AI, sateliti i Mars

Investitori sve više reaguju na dugoročnu viziju SpaceX-a, koja uključuje:

razvoj Starlink satelitskog interneta

potencijalne AI data centre u svemiru

i dugoročni cilj – kolonizaciju Marsa

Ovakva vizija, iako ambiciozna, značajno utiče na tržišna očekivanja i procene vrednosti kompanije.

Veliki jaz između vrednosti i realnih finansija

Iako je SpaceX po tržišnoj vrednosti prestigao Amazon, razlika u poslovnim rezultatima ostaje ogromna.

U poređenju:

Amazon je u prvom kvartalu 2026. ostvario profit od oko 30,3 milijarde dolara

SpaceX je u istom periodu zabeležio gubitak od 4,3 milijarde dolara

Takođe:

Amazonov godišnji prihod iznosi oko 716,9 milijardi dolara

SpaceX ima prihod od oko 18,67 milijardi dolara

Ova razlika jasno pokazuje da tržište trenutno više „veruje u budućnost“ nego u sadašnje rezultate.

Investitori se klade na viziju, ne na brojke

Stručnjaci upozoravaju da je veliki deo rasta zasnovan na očekivanjima, a ne na realnim finansijskim pokazateljima.

Prema analitičarima, samo mali deo akcija SpaceX-a je trenutno dostupan na tržištu, što dodatno povećava volatilnost i interesovanje investitora.

Postoji i rizik da bi buduće prodaje institucionalnih investitora mogle dovesti do pada cene i razvodnjavanja vrednosti akcija.

Ulazak u AI trku i nova strategija

SpaceX se sve više povezuje sa veštačkom inteligencijom kroz saradnju sa Cursorom i razvojem sopstvenih AI projekata, uključujući i ekosistem povezan sa kompanijom xAI, poznatom po četbotu Grok.

Cursor već koriste velike kompanije poput Stripe-a, Adobe-a i Nvidia-e, što dodatno pojačava interesovanje za ovu akviziciju.

Iako SpaceX formalno pretiče Amazon po tržišnoj vrednosti, pitanje ostaje isto – da li je ovo realan rast zasnovan na potencijalu, ili tržišni balon vođen očekivanjima oko Ilona Maska i njegove vizije budućnosti?

U svakom slučaju, jedna stvar je jasna: tržište trenutno ne nagrađuje samo rezultate, već i ideju o tome šta bi moglo da postane moguće.

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