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Mnogi u Nemačkoj nisu upiznati da negovatelji imaju brojna prava - tiču se i penzije

Porodična nega postaje svakodnevica u Nemačkoj

Autor:  Dubravka Jovanović
17.06.2026.17:51
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Mnogi u Nemačkoj nisu upiznati da negovatelji imaju brojna prava - tiču se i penzije
Foto: Shutterstock/Halfpoint
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Sve veći broj ljudi u Nemačkoj preuzima brigu o starijim ili teško bolesnim članovima porodice u svom domu. Ova vrsta nege najčešće uključuje pomoć u svakodnevnim aktivnostima - od odlaska kod lekara i uzimanja terapije, do potpune brige o osobi koja nije samostalna, piše Dnevno.

Zbog toga mnogi negovatelji smanjuju radno vreme ili potpuno napuštaju posao, često bez svesti da mogu da ostvare važna zakonska prava.

Ključni korak koji mnogi preskaču

Stručnjaci upozoravaju da postoji važan, ali često zanemaren korak - zvanična registracija kao negovatelj kod osiguranja za negu (Pflegekasse).

Ova registracija ne stvara dodatne obaveze, ali može doneti značajne finansijske i socijalne pogodnosti.

Ko može da bude neformalni negovatelj?

Status negovatelja ne mora da se odnosi samo na članove porodice. To mogu biti i:

  • prijatelji

  • komšije

  • poznanici

Važno je da nega nije profesionalna i da se ne prima plata za tu uslugu.

Da bi neko stekao ovaj status, potrebno je da:

  • osoba kojoj se pomaže ima najmanje drugi stepen potrebe za negom

  • nega traje najmanje 10 sati nedeljno

  • bude raspoređena na najmanje dva dana u nedelji

  • obavlja se u domu osobe kojoj je pomoć potrebna

Jedna osoba može brinuti i o više korisnika, ako ukupno ispunjava uslove.

Najvažnija korist: uticaj na penziju

Jedna od najvećih prednosti registracije je direktan uticaj na buduću penziju.

Ako negovatelj radi manje od 30 sati nedeljno, doprinose za penzijsko osiguranje preuzima Pflegekasse.

U zavisnosti od nivoa nege, mesečni doprinosi mogu iznositi od oko 139 do 736 evra, a ta suma se računa u penzijski staž.

Prema važećim procenama, jedna godina ovakve nege može povećati buduću penziju za oko 7 do 37 evra mesečno.

Pravo na zamensku negu

Registrovani negovatelji imaju pravo i na zamensku negu, što znači da tokom odmora, bolesti ili sprečenosti mogu obezbediti zamenu o trošku fonda.

Godišnje je dostupno do oko 3.539 evra, što omogućava privremenu pomoć bez dodatnog finansijskog pritiska.

Osiguranje i dodatna zaštita

Status negovatelja donosi i dodatne sigurnosne mehanizme:

  • osiguranje od nezgode tokom pružanja nege

  • pokrivanje lečenja i rehabilitacije u slučaju povrede

  • mogućnost rente u slučaju trajnih posledica

Takođe, u određenim situacijama moguće je ostvariti i pravo na osiguranje za slučaj nezaposlenosti, ako osoba potpuno napusti posao zbog nege.

Nije potrebna stručna obuka

Za ovaj status nije potrebna medicinska škola niti posebna sertifikacija. Sistem u Nemačkoj prepoznaje neformalnu porodičnu negu i ne zahteva profesionalne kvalifikacije.

Takođe, negovatelj ne snosi odgovornost za nenamerne greške tokom svakodnevne brige.

Kako se prijavljuje status negovatelja?

Registracija je jednostavna i može se obaviti:

  • prilikom prvog zahteva za negu

  • tokom procene zdravstvenog stanja

  • ili naknadno, direktnim obraćanjem nadležnoj službi

U slučaju nedoumica, građanima su dostupna besplatna savetovališta koja pomažu oko dokumentacije i ostvarivanja prava.

Iza ovih pravila stoji jedna realnost koja se retko vidi u statistikama - hiljade ljudi koji svakog dana brinu o svojim najbližima, često bez pauze, bez odmora i bez priznanja. Za mnoge od njih, ovo nije birokratska tema, već način da zadrže dostojanstvo i sebi i osobi o kojoj brinu.

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