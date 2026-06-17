Oštećenja na automobilu u ovakvim situacijama lako dostižu i nekoliko hiljada evra, pa su do sada vozači u velikom broju slučajeva imali mogućnost da traže nadoknadu štete kroz postojeći sistem.

Međutim, predložene izmene Zakona o lovstvu u Hrvatskoj mogle bi da promene dosadašnju praksu i uvedu strože pravilo – odgovornost će se određivati prema krivici, piše Poslovni.

Šta se menja u novom sistemu

Prema novom predlogu, više neće važiti automatska pretpostavka da štetu neko mora da nadoknadi samo zato što je do sudara došlo.

Umesto toga, uvodi se princip odgovornosti:

Vozač bi bio odgovoran ako se utvrdi da:

nije prilagodio brzinu uslovima na putu

nije poštovao saobraćajne propise

nije reagovao na znak upozorenja „divljač na putu“

S druge strane, lovačka društva ili lovovlaštenici odgovarali bi samo ako se dokaže njihova direktna krivica, na primer ako je tokom organizovanog lova divljač isterana na kolovoz.

Najveća promena: ako nema krivice – nema ni odštete

Najvažnija novina je da, ukoliko se ne utvrdi odgovornost ni jedne strane, svako snosi svoju štetu.

U praksi to znači da bi nalet na divljač mogao postati rizik koji se više ne nadoknađuje automatski, već zavisi od osiguranja ili ličnog troška vozača.

Dosadašnja praksa: vozač je bio zaštićeniji

Do sada je procedura bila jednostavnija za vozače. Nakon sudara sa divljači, bilo je potrebno:

pozvati policiju

ostati na mestu nesreće

prikupiti dokumentaciju i fotografije

Šteta se zatim prijavljivala Hrvatskom lovačkom savezu, koji je obrađivao zahteve i organizovao isplate u skladu sa postojećim pravilima.

U nekim slučajevima odgovornost se mogla prebaciti i na upravljače puteva, posebno ako zaštitna ograda nije bila ispravna.

Brojke koje objašnjavaju zašto dolazi do promene

Razlog za izmene nije samo pravni, već i finansijski.

Prema dostupnim podacima:

od 2018. do 2026. prijavljeno je više od 38.000 šteta

isplaćeno je oko 25.000 zahteva

ukupna vrednost isplata prelazi 46 miliona evra

ukupni trošak premašio je 51 milion evra

Samo u 2025. godini isplaćeno je skoro 15 miliona evra šteta.

Šta ovo znači za vozače

Za vozače bi nova pravila mogla da znače jedno – veći rizik da štetu sami pokriju, posebno ako nemaju kasko osiguranje.

Stručnjaci ističu da će policijski zapisnik i dalje biti ključan dokument, ali da više neće garantovati pravo na nadoknadu.

Takođe, napuštanje mesta nesreće i dalje može dovesti do kazne i gubitka bilo kakvog prava na naknadu.

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