Oštećenja na automobilu u ovakvim situacijama lako dostižu i nekoliko hiljada evra, pa su do sada vozači u velikom broju slučajeva imali mogućnost da traže nadoknadu štete kroz postojeći sistem.
Međutim, predložene izmene Zakona o lovstvu u Hrvatskoj mogle bi da promene dosadašnju praksu i uvedu strože pravilo – odgovornost će se određivati prema krivici, piše Poslovni.
Šta se menja u novom sistemu
Prema novom predlogu, više neće važiti automatska pretpostavka da štetu neko mora da nadoknadi samo zato što je do sudara došlo.
Umesto toga, uvodi se princip odgovornosti:
Vozač bi bio odgovoran ako se utvrdi da:
-
nije prilagodio brzinu uslovima na putu
-
nije poštovao saobraćajne propise
-
nije reagovao na znak upozorenja „divljač na putu“
S druge strane, lovačka društva ili lovovlaštenici odgovarali bi samo ako se dokaže njihova direktna krivica, na primer ako je tokom organizovanog lova divljač isterana na kolovoz.
Najveća promena: ako nema krivice – nema ni odštete
Najvažnija novina je da, ukoliko se ne utvrdi odgovornost ni jedne strane, svako snosi svoju štetu.
U praksi to znači da bi nalet na divljač mogao postati rizik koji se više ne nadoknađuje automatski, već zavisi od osiguranja ili ličnog troška vozača.
Dosadašnja praksa: vozač je bio zaštićeniji
Do sada je procedura bila jednostavnija za vozače. Nakon sudara sa divljači, bilo je potrebno:
-
pozvati policiju
-
ostati na mestu nesreće
-
prikupiti dokumentaciju i fotografije
Šteta se zatim prijavljivala Hrvatskom lovačkom savezu, koji je obrađivao zahteve i organizovao isplate u skladu sa postojećim pravilima.
U nekim slučajevima odgovornost se mogla prebaciti i na upravljače puteva, posebno ako zaštitna ograda nije bila ispravna.
Brojke koje objašnjavaju zašto dolazi do promene
Razlog za izmene nije samo pravni, već i finansijski.
Prema dostupnim podacima:
-
od 2018. do 2026. prijavljeno je više od 38.000 šteta
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isplaćeno je oko 25.000 zahteva
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ukupna vrednost isplata prelazi 46 miliona evra
-
ukupni trošak premašio je 51 milion evra
Samo u 2025. godini isplaćeno je skoro 15 miliona evra šteta.
Šta ovo znači za vozače
Za vozače bi nova pravila mogla da znače jedno – veći rizik da štetu sami pokriju, posebno ako nemaju kasko osiguranje.
Stručnjaci ističu da će policijski zapisnik i dalje biti ključan dokument, ali da više neće garantovati pravo na nadoknadu.
Takođe, napuštanje mesta nesreće i dalje može dovesti do kazne i gubitka bilo kakvog prava na naknadu.
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