Voditelja otpustili zbog vređanja koleginice u programu - sada moraju da mu plate 12 miliona

Australijsku medijsku scenu potresao je veliki pravni i poslovni spor nakon što je poznati radijski voditelj Kajl Sendilends postigao milionsku nagodbu sa bivšim poslodavcem, kompanijom ARN Media, nakon raskida ugovora vrednog čak 100 miliona australijskih dolara.

Ovaj slučaj je izazvao ogromnu pažnju javnosti jer se radi o jednom od najskupljih i najkontroverznijih sukoba u istoriji australijskog radija, piše Telegraf.

Kako je počeo sukob

Sendilends je u martu ostao bez angažmana u popularnoj jutarnjoj emisiji "Kyle & Jackie O Show" na stanici KIIS FM, nakon žestokog sukoba u programu sa dugogodišnjom koleginicom Džeki Henderson (Jackie O).

Tokom emisije, došlo je do oštre rasprave uživo, nakon čega ga je Henderson optužila za neprimereno ponašanje i profesionalno maltretiranje.

Nakon incidenta, Sendilends je pokrenuo sudski postupak, tvrdeći da je njegov ugovor nezakonito raskinut, i tražio odštetu od čak 85 miliona dolara.

Milionska nagodba zatvorila spor

Iako se očekivalo dugotrajno suđenje, dve strane su postigle dogovor.

Prema nagodbi:

ARN Media će isplatiti Sendilendsu oko 12,09 miliona australijskih dolara

dodatno će dobiti 1,5 miliona dolara u reklamnom prostoru u naredne tri godine

Ukupna vrednost dogovora prelazi 13,5 miliona dolara, što ovaj slučaj svrstava među najveće medijske nagodbe u Australiji.

Kompanija je saopštila da sporazum predstavlja "konačno i potpuno rešavanje svih potraživanja", čime je pravno zatvorena ova faza konflikta.

Ograničenja za voditelja nakon dogovora

U okviru nagodbe, Kajl Sendilends je prihvatio i određene uslove:

zabranu rada za konkurentske medije do marta naredne godine

ARN Media je zadržala 19,9% vlasničkog udela u njegovom budućem nezavisnom projektu

Ovi uslovi pokazuju da, iako je spor formalno završen, poslovne veze između strana i dalje ostaju.

Emisija koja je dominirala tri decenije

Sendilends i Džeki Henderson bili su jedan od najpoznatijih radijskih tandema u Australiji.

Njihova emisija je skoro 27 godina dominirala slušanjem, posebno u Sidneju, zahvaljujući kontroverznom humoru i direktnom stilu vođenja programa.

Incident koji je sve promenio

Kraj saradnje dogodio se nakon incidenta 20. februara, kada je Sendilends tokom emisije ušao u žestoku raspravu sa koleginicom, optužujući je za neprofesionalizam i komentarišući njen rad na vrlo oštar način.

Henderson ga je tokom programa, kroz suze, pitala da navede konkretne primere optužbi, ali on to nije učinio.

Nakon toga je otišla na odsustvo i obavestila rukovodstvo da više ne želi da radi sa njim, što je ubrzalo gašenje emisije.

Sukobi, otkazi i novi sudski procesi

Sendilends tvrdi da se nakon emisije izvinio, ali da mu je uprava zabranila kontakt sa koleginicom i timom, što je, kako kaže, onemogućilo rešavanje sukoba.

U međuvremenu, i Džeki Henderson je pokrenula sudski postupak protiv ARN Media, nakon što je i njen ugovor raskinut, što znači da pravna bitka još nije završena.

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