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Binance poručuje - "Nastavljamo poslovanje u Evropi u skladu sa zakonima"

Da li nova evropska pravila mogu da promene budućnost najveće kriptomenjačnice na svetu?

Autor:  Dubravka Jovanović
17.06.2026.16:25
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Binance poručuje - "Nastavljamo poslovanje u Evropi u skladu sa zakonima"
Foto: Shutterstock/Mamun_Sheikh
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Najveća svetska kriptomenjačnica Binance mogla bi da se suoči sa ozbiljnim izazovom u Evropskoj uniji, jer se nalazi pod pojačanim regulatornim nadzorom u okviru novog zakonodavnog okvira MiCA (Markets in Crypto-Assets).

Iako se u javnosti pojavila zabrinutost da bi kompanija mogla ostati bez dozvole za rad u EU, iz Binance-a poručuju da očekuju nastavak poslovanja i punu usklađenost sa evropskim propisima, piše Klix.

MiCA uvodi nova pravila za kripto tržište u Evropi

MiCA predstavlja prvi sveobuhvatan regulatorni okvir za kripto-imovinu u Evropskoj uniji i ima za cilj da uvede:

  • veću pravnu sigurnost

  • bolju zaštitu korisnika

  • transparentnije tržište

  • strožu kontrolu kripto kompanija

Upravo zbog toga, sve kripto berze koje posluju u EU moraju da prođu detaljne procedure odobravanja i usklađivanja sa novim pravilima.

Binance: „Ostajemo posvećeni evropskom tržištu“

Iz kompanije poručuju da aktivno rade na procesu dobijanja MiCA licence i da su u stalnoj komunikaciji sa evropskim regulatorima.

Regionalni direktor za Centralnu i Istočnu Evropu, Kyrylo Khomiakov, istakao je da je Binance tokom poslednjih 18 meseci imao konstruktivnu saradnju sa institucijama, uključujući i proces prijave kod Helenske komisije za tržište kapitala (HCMC) u Grčkoj.

„Binance ostaje posvećen evropskim korisnicima i nastaviće da posluje u skladu sa važećim zakonima“, poručio je Khomiakov.

Proces licenciranja pod lupom evropskih institucija

Prema informacijama kompanije, njihova prijava je već prošla deo regulatorne procene i ocenjena je kao usklađena sa zahtevima MiCA regulative.

Postupak je razmatran i na nivou Evropskog nadzornog tela za hartije od vrednosti i tržišta (ESMA), dok grčki regulator HCMC nastavlja proces autorizacije.

Strah od "slepih mrlja" u finansijskom sistemu

Evropski regulatori sve više pažnje posvećuju rizicima u kripto sektoru, naročito zbog brzog rasta i povezanosti kripto kompanija sa tradicionalnim bankarskim sistemom.

Glavna zabrinutost odnosi se na tzv. „sive zone“ u kojima se ne vidi jasno koliko su finansijske institucije izložene riziku u slučaju pada kripto tržišta.

Ogromna ulaganja u bezbednost i kontrolu rizika

Binance navodi da je u poslednjim godinama značajno ojačao svoje sisteme kontrole:

  • više od 1.500 zaposlenih radi na usklađenosti i sigurnosti

  • godišnja ulaganja od oko 200 miliona dolara u compliance

  • sprečeno gotovo 7 milijardi dolara potencijalnih prevara u 2025. godini

  • vraćeno više od 131 milion dolara nezakonitih sredstava

Kripto industrija pred prekretnicom u Evropi

Stručnjaci ocenjuju da MiCA regulativa može biti prekretnica za kripto tržište u Evropi. Sa jedne strane donosi stabilnost i sigurnost, ali sa druge strane uvodi strože uslove koji će filtrirati igrače na tržištu.

Za Binance, kao najveću svetsku kripto platformu, ovo znači test prilagođavanja novim pravilima u jednom od najvažnijih finansijskih regiona na svetu.

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