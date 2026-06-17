Binance poručuje - "Nastavljamo poslovanje u Evropi u skladu sa zakonima"

Najveća svetska kriptomenjačnica Binance mogla bi da se suoči sa ozbiljnim izazovom u Evropskoj uniji, jer se nalazi pod pojačanim regulatornim nadzorom u okviru novog zakonodavnog okvira MiCA (Markets in Crypto-Assets).
Iako se u javnosti pojavila zabrinutost da bi kompanija mogla ostati bez dozvole za rad u EU, iz Binance-a poručuju da očekuju nastavak poslovanja i punu usklađenost sa evropskim propisima, piše Klix.
MiCA uvodi nova pravila za kripto tržište u Evropi
MiCA predstavlja prvi sveobuhvatan regulatorni okvir za kripto-imovinu u Evropskoj uniji i ima za cilj da uvede:
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veću pravnu sigurnost
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bolju zaštitu korisnika
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transparentnije tržište
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strožu kontrolu kripto kompanija
Upravo zbog toga, sve kripto berze koje posluju u EU moraju da prođu detaljne procedure odobravanja i usklađivanja sa novim pravilima.
Binance: „Ostajemo posvećeni evropskom tržištu“
Iz kompanije poručuju da aktivno rade na procesu dobijanja MiCA licence i da su u stalnoj komunikaciji sa evropskim regulatorima.
Regionalni direktor za Centralnu i Istočnu Evropu, Kyrylo Khomiakov, istakao je da je Binance tokom poslednjih 18 meseci imao konstruktivnu saradnju sa institucijama, uključujući i proces prijave kod Helenske komisije za tržište kapitala (HCMC) u Grčkoj.
„Binance ostaje posvećen evropskim korisnicima i nastaviće da posluje u skladu sa važećim zakonima“, poručio je Khomiakov.
Proces licenciranja pod lupom evropskih institucija
Prema informacijama kompanije, njihova prijava je već prošla deo regulatorne procene i ocenjena je kao usklađena sa zahtevima MiCA regulative.
Postupak je razmatran i na nivou Evropskog nadzornog tela za hartije od vrednosti i tržišta (ESMA), dok grčki regulator HCMC nastavlja proces autorizacije.
Strah od "slepih mrlja" u finansijskom sistemu
Evropski regulatori sve više pažnje posvećuju rizicima u kripto sektoru, naročito zbog brzog rasta i povezanosti kripto kompanija sa tradicionalnim bankarskim sistemom.
Glavna zabrinutost odnosi se na tzv. „sive zone“ u kojima se ne vidi jasno koliko su finansijske institucije izložene riziku u slučaju pada kripto tržišta.
Ogromna ulaganja u bezbednost i kontrolu rizika
Binance navodi da je u poslednjim godinama značajno ojačao svoje sisteme kontrole:
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više od 1.500 zaposlenih radi na usklađenosti i sigurnosti
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godišnja ulaganja od oko 200 miliona dolara u compliance
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sprečeno gotovo 7 milijardi dolara potencijalnih prevara u 2025. godini
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vraćeno više od 131 milion dolara nezakonitih sredstava
Kripto industrija pred prekretnicom u Evropi
Stručnjaci ocenjuju da MiCA regulativa može biti prekretnica za kripto tržište u Evropi. Sa jedne strane donosi stabilnost i sigurnost, ali sa druge strane uvodi strože uslove koji će filtrirati igrače na tržištu.
Za Binance, kao najveću svetsku kripto platformu, ovo znači test prilagođavanja novim pravilima u jednom od najvažnijih finansijskih regiona na svetu.
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