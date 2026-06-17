Binance poručuje - "Nastavljamo poslovanje u Evropi u skladu sa zakonima"

Najveća svetska kriptomenjačnica Binance mogla bi da se suoči sa ozbiljnim izazovom u Evropskoj uniji, jer se nalazi pod pojačanim regulatornim nadzorom u okviru novog zakonodavnog okvira MiCA (Markets in Crypto-Assets).

Iako se u javnosti pojavila zabrinutost da bi kompanija mogla ostati bez dozvole za rad u EU, iz Binance-a poručuju da očekuju nastavak poslovanja i punu usklađenost sa evropskim propisima, piše Klix.

MiCA uvodi nova pravila za kripto tržište u Evropi

MiCA predstavlja prvi sveobuhvatan regulatorni okvir za kripto-imovinu u Evropskoj uniji i ima za cilj da uvede:

veću pravnu sigurnost

bolju zaštitu korisnika

transparentnije tržište

strožu kontrolu kripto kompanija

Upravo zbog toga, sve kripto berze koje posluju u EU moraju da prođu detaljne procedure odobravanja i usklađivanja sa novim pravilima.

Binance: „Ostajemo posvećeni evropskom tržištu“

Iz kompanije poručuju da aktivno rade na procesu dobijanja MiCA licence i da su u stalnoj komunikaciji sa evropskim regulatorima.

Regionalni direktor za Centralnu i Istočnu Evropu, Kyrylo Khomiakov, istakao je da je Binance tokom poslednjih 18 meseci imao konstruktivnu saradnju sa institucijama, uključujući i proces prijave kod Helenske komisije za tržište kapitala (HCMC) u Grčkoj.

„Binance ostaje posvećen evropskim korisnicima i nastaviće da posluje u skladu sa važećim zakonima“, poručio je Khomiakov.

Proces licenciranja pod lupom evropskih institucija

Prema informacijama kompanije, njihova prijava je već prošla deo regulatorne procene i ocenjena je kao usklađena sa zahtevima MiCA regulative.

Postupak je razmatran i na nivou Evropskog nadzornog tela za hartije od vrednosti i tržišta (ESMA), dok grčki regulator HCMC nastavlja proces autorizacije.

Strah od "slepih mrlja" u finansijskom sistemu

Evropski regulatori sve više pažnje posvećuju rizicima u kripto sektoru, naročito zbog brzog rasta i povezanosti kripto kompanija sa tradicionalnim bankarskim sistemom.

Glavna zabrinutost odnosi se na tzv. „sive zone“ u kojima se ne vidi jasno koliko su finansijske institucije izložene riziku u slučaju pada kripto tržišta.

Ogromna ulaganja u bezbednost i kontrolu rizika

Binance navodi da je u poslednjim godinama značajno ojačao svoje sisteme kontrole:

više od 1.500 zaposlenih radi na usklađenosti i sigurnosti

godišnja ulaganja od oko 200 miliona dolara u compliance

sprečeno gotovo 7 milijardi dolara potencijalnih prevara u 2025. godini

vraćeno više od 131 milion dolara nezakonitih sredstava

Kripto industrija pred prekretnicom u Evropi

Stručnjaci ocenjuju da MiCA regulativa može biti prekretnica za kripto tržište u Evropi. Sa jedne strane donosi stabilnost i sigurnost, ali sa druge strane uvodi strože uslove koji će filtrirati igrače na tržištu.

Za Binance, kao najveću svetsku kripto platformu, ovo znači test prilagođavanja novim pravilima u jednom od najvažnijih finansijskih regiona na svetu.

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