"Opet smo jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi, rastemo po stopi od 3 odsto, iako je u svetu izuzetno teška i haotična situacija sa ratovima, snabdevanjem i cenom nafte", istakao je Mali.

On je podsetio kako je JAT imao skoro pola milijarde evra duga koji nije mogao da vrati a sada imamo najuspešniju avio-kompaniju u regionu, piše B92.

"Ako bude i drugi kvartal kako treba, imaćemo više novca za povećanje plata i penzija", naglasio je Mali.

"Do 2027. imaćemo minimalac 650 evra, prosečnu platu 1.400 evra", dodao je.

