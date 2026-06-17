Odluku je odobrio Savet EU u januaru 2026. godine i predviđa da EU potpuno obustavi uvoz ruskog gasa do kraja 2027. godine, prenose RIA Novosti.
Mera je i dalje predmet žestoke debate unutar EU, jer Mađarska i Slovačka osporavaju uredbu pred Sudom pravde EU, tvrdeći da ona u suštini predstavlja mehanizam sankcija koji je trebalo da bude usvojen po drugačijoj pravnoj proceduri i uz poštovanje principa jednoglasnosti.
Posebnu tužbu protiv propisa podnela je i švajcarska kompanija Nord Strim 2 AG, operater gasovoda Severni tok 2.
Ta kompanija zahteva ukidanje ove odluke ili njenih ključnih odredbi, tvrdeći da je zabrana efikasno lišava mogućnosti da koristi gasovod u komercijalne svrhe.
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Svet
Zavrću ventile - Evropa sprovodi prvu fazu zabrane uvoza ruskog gasa
Evropska unija danas počinje da sprovodi prvu fazu zabrane uvoza ruskog gasa putem cevovoda, kao deo takozvanog postepenog ukidanja ruskih energetskih isporuka, preneli su ruski mediji.
Odluku je odobrio Savet EU u januaru 2026. godine i predviđa da EU potpuno obustavi uvoz ruskog gasa do kraja 2027. godine, prenose RIA Novosti.
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