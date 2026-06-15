Globalne cene prirodnog gasa su od eskalacije sukoba na Bliskom istoku skočile od 50 do 70 odsto u zavisnosti od tržišta. Srbiji se cena određuje na osnovu naftne formule, a aktuelna cena za našu zemlju je oko 290 evra ili 320 dolara za 1.000 kubika.



Ova cena je osigurana dugoročnim ugovorima sa ruskim gasnim gigantom „Gaspromom”. Cena se obračunava devet meseci unazad, što sprečava nagle skokove zbog trenutnog rata na Bliskom istoku, a da isti gas kupujemo na evropskim berzama (TTF), koštao bi više od 690 dolara. Od avgusta prošle godine do danas nafta (koja je osnov gasne formule) poskupela je sa 67 na 87 do 95 dolara po barelu. Beleži se rast od oko 15 do 20 odsto u odnosu na isti period prošle godine.



Nova cena gasa za Srbiju znaće se za 15 dana kada će se po naftnoj formuli tačno izračunati za koliko gas treba da poskupi. Iako su nabavne cene različite, država preko „Srbijagasa” „pegla” ove razlike na tržištu, tako da se mešavina oba gasa svim domaćinstvima u našoj zemlji isporučuje po istoj, jedinstvenoj tarifi koju odobrava Agencija za energetiku Srbije.



Tačna komercijalna cena iz ugovora sa azerbejdžanskom kompanijom SOKAR je poslovna tajna, ali iako je skuplji od ruskog, ovaj gas predstavlja ključnu alternativu i garant energetske bezbednosti zemlje. Srbija trenutno ima ugovoreno do 400 miliona kubika godišnje, sa planom povećanja na milijardu kubnih metara.



Na pitanje da li se očekuje da će se zbog skoka cene sirove nafte i cene gasa ići na gore, iz Ministarstva energetike kažu da je za sigurnost snabdevanja Srbije prirodnim gasom važno da je dogovoreno produženje snabdevanja gasom iz Ruske Federacije za tri meseca, a potpisivanje aneksa planirano je do 30. juna, piše "Politika".



Do tada će se pratiti situacija na svetskom tržištu energenata. Cena prirodnog gasa na berzama već je udvostručena u prethodnom tromesečju, a u ovom trenutku ne možemo u potpunosti predvideti efekte tržišnih kretanja u periodu period jun–septembar, kada počinjemo sa utiskivanjem novih količina gasa u skladišta.



Budući da je sada vreme kada se skladišta pune gasom jer su leti cene niže nego zimi, upitani da li je tačno da druga faza proširenja podzemnog skladišta „Banatski Dvor” neće biti završena za zimsku sezonu, već možda u aprilu 2027, iz resornog ministarstva kažu da se proširenje odvija prema planiranoj dinamici.



– Od ukupno 12 bušotina, četiri su završene i spremne za upotrebu. Kao i prethodnih godina, plan za dodatno skladištenje u Mađarskoj za grejnu sezonu 2026/2027. dogovara se u junu i nastavljamo sa pripremama za utiskivanje gasa. I predstojeće grejne sezone, kao što je bio slučaj i u prethodnim godinama, imaćemo dovoljne količine gasa za domaćinstva i industriju – kažu oni.



Ono što pored NIS-a u ovom času ostaje kao otvoreno pitanje jeste i da li će Mađarska sa novom vladom hteti da nastavi projekat gradnje naftovoda Beograd–Budimpešta kojim bi Srbija obezbedila snabdevanje iz još jednog pravca budući da sada dobija samo preko „Janafa” sa kojim ugovor ističe 31. decembra ove godine.



Iz Ministarstva energetike kažu da se aktivnosti na projektu srpsko-mađarskog naftovoda u ovom trenutku odvijaju u skladu sa planom. „Transnafta”, kao nosilac projekta sa srpske strane, nastavlja sa predviđenim aktivnostima. Nakon sprovedene javne nabavke izabran je izvođač radova na projektu, a ugovor je dodeljen konzorcijumu izvođača na čelu sa MVM Južna Bačka. Iskustvo iz prethodne godine, kad duže od 100 dana nije bilo dotoka sirove nafte u Srbiju zbog sankcija NIS-u najbolje pokazuje rizike i moguće posledice zavisnosti od samo jednog izvora, a to je „Janaf”.



– Srbija ostaje posvećena nastavku izgradnje naftovoda, jer diversifikacija snabdevanja sirovom naftom znači i veću energetsku bezbednost Srbije, a verujemo da bi i za MOL ovaj projekat imao koristi zbog tržišne konkurencije – kažu u Ministarstvu energetike.



Budući da je, s druge strane, Evropska unija juče predložila novi 21. paket sankcija protiv Rusije fokusiran na energiju i zabranu i ruske flote iz senke, ostaje pitanje šta će onda preko Ukrajine da stiže do Mađarske (koja nafta) kada naftovod bude gotov. Iz resornog ministarstva odgovaraju da je projekat izgradnje naftovoda Srbija–Mađarska važan kao infrastrukturni preduslov za diversifikaciju snabdevanja sirovom naftom. Koja vrsta sirove nafte će se dopremati zavisi od više faktora. U skladu sa situacijom na tržištu, kao i geopolitičkim dešavanjima novi pravac će biti korišćen za potrebe rada rafinerije.



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