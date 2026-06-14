Nestašica benzina zabeležena je i u Tatarstanu, piše UNN. Vodeći lanci benzinskih pumpi u ruskoj prestonici počeli su da ograničavaju prodaju goriva. Na pumpama Tatnefta u Sankt Peterburgu uvedena su ograničenja do 20 litara benzina i 40 litara dizela po osobi, dok su ranije na drugim pumpama zabeležena ograničenja od 50 litara, prenosi B92.

Uprkos tome, Odbor za energetiku Sankt Peterburga tvrdi da ne postoje preduslovi za nestašicu goriva.

Nestašice se šire Rusijom

Privremena ograničenja prodaje goriva uvedena su i na nekim benzinskim stanicama u Tatarstanu. To je učinjeno "kako bi se izbeglo veštačko besnilo i obezbedila stabilna situacija", saopštila je pres-služba šefa republike.

Nestašica benzina u Rusiji proširila se na Sibir i Daleki istok, a stanovnici Habarovskog kraja žale se na poremećaje u snabdevanju na lokalnim benzinskim stanicama. Problemi sa gorivom javljaju se i u Kubanskom kraju, a rusko Ministarstvo energetike je 9. juna priznalo probleme sa snabdevanjem.

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