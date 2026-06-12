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Svet

Brent nafta pala ispod 90 dolara

Azijska tržišta akcija snažno su porasla u četvrtak nakon novih naznaka da bi na Bliskom istoku mogao biti postignut mirovni sporazum, dok su cene nafte pale na najniži nivo u poslednja dva meseca.

Autor:  Dubravka Jovanović
12.06.2026.08:37
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Brent nafta pala ispod 90 dolara
Foto: Dan74/Shutterstock
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Investitori širom sveta pozitivno su reagovali na informacije o mogućem smirivanju tenzija između Vašingtona i Teherana, što je odmah uticalo na finansijska tržišta.

Cena američke sirove nafte WTI pala je za 1,2 odsto i iznosila je 86,69 dolara po barelu, nakon što je prethodnog dana već izgubila 2,6 odsto vrednosti.

Istovremeno, nafta Brent pojeftinila je za 1,1 odsto na 89,40 dolara po barelu, posle gotovo troprocentnog pada tokom prethodne trgovinske sesije, prenosi Tanjug.

Berze u zelenom

Optimizam investitora bio je vidljiv širom Azije.

Najširi MSCI indeks azijsko-pacifičkih akcija bez Japana porastao je za 3,2 odsto, dok je južnokorejski KOSPI zabeležio impresivan skok od 7,4 odsto.

Japanski Nikkei porastao je 2,7 odsto, kineski CSI300 jedan odsto, a hongkonški Hang Seng 1,3 odsto.

Pozitivno raspoloženje prelilo se i na američko tržište. Na Volstritu su sva tri glavna berzanska indeksa ostvarila najveće dnevne dobitke još od aprila, dok je tehnološki Nasdaq skočio 2,5 odsto.

Pad cena zlata

Dok su akcije rasle, investitori su se povlačili iz tradicionalnih sigurnih utočišta.

Cena zlata pala je za 0,6 odsto i trgovala se na nivou od 4.189 dolara za uncu, dok je srebro izgubilo isti procenat vrednosti i spustilo se na 66,93 dolara za uncu.

Na valutnim tržištima američki dolar se stabilizovao nakon prethodnih gubitaka, dok su australijski i novozelandski dolar oslabili prema američkoj valuti.

Šta investitori sada prate?

Analitičari ocenjuju da će naredni potezi tržišta zavisiti pre svega od razvoja pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Ukoliko dođe do konkretnog mirovnog sporazuma, pritisak na cene energenata mogao bi dodatno da oslabi, što bi donelo olakšanje globalnoj ekonomiji i potrošačima koji se već duže suočavaju sa visokim troškovima energije.

Za sada, tržišta šalju jasnu poruku – investitori veruju da je diplomatsko rešenje bliže nego prethodnih nedelja.

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