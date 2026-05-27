Istina, u praksi zavisi od toga kako je prostor pravno definisan i da li je parking posebno uknjižen.

U skladu sa važećim principima stanovanja u višespratnicama u Srbiji, ukoliko parking prostor nije posebno obeležen kao privatno vlasništvo i nije upisan kao posebna nepokretnost ili pripisan tačno određenim stanovima, on se najčešće tretira kao deo zajedničkih delova zgrade. To znači da ga koriste svi stanari, pod jednakim uslovima.

Zajednički delovi zgrade, prema opštem režimu upravljanja stambenim objektima, obuhvataju prostor koji nije individualno definisan kao svojina nekog stanara. Tu spadaju hodnici, dvorišta, prilazi, ali i parking prostori koji nisu posebno podeljeni ili etažirani.

U takvim slučajevima, nijedan stanar nema zakonsko pravo da trajno "rezerviše" ili prisvoji određeno parking mesto, čak i ako ga koristi duži vremenski period. Svako pokušaj privatnog prisvajanja može se smatrati narušavanjem pravila o korišćenju zajedničke imovine.

Ako parking nije obeležen i u katastru nije uknjižen na pojedine stanove, onda se vodi kao zajednička površina. To znači da ga svi stanari koriste ravnopravno. Ne može niko da prisvoji jedno mesto.

Međutim, situacija se menja kada postoji posebna odluka skupštine stambene zajednice ili kada su parking mesta jasno obeležena i raspodeljena ugovorima, elaboratima ili etažnom podelom. Tada stanari mogu imati pravo korišćenja tačno određenog mesta, u skladu sa internim pravilima zgrade.

U praksi, najveći problemi nastaju u starijim zgradama gde parking nije formalno uređen, pa se prostor koristi "po dogovoru" ili po principu prvog dolaska. To često dovodi do nesuglasica, pa čak i sukoba među komšijama.

Zbog toga stručnjaci za upravljanje stambenim zajednicama ističu da je ključ rešenja u jasnom dogovoru stanara i donošenju pravila o korišćenju zajedničkih površina. U nekim slučajevima, rešenje se nalazi u uvođenju redara, označavanju mesta ili formalnom iznajmljivanju parking prostora kroz odluke skupštine zgrade.

Na kraju, osnovno pravilo ostaje isto: ako parking nije pravno izdvojen kao privatno vlasništvo, on pripada svima, ali uz obavezu da se koristi odgovorno i u dogovoru sa ostalim stanarima.

