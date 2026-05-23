Kompanija koja je nekada bila poznata samo ljubiteljima video-igara, danas kontroliše više od 80 odsto globalnog tržišta AI čipova i postala je centralna tačka svetske tehnološke transformacije.

Prihodi skočili za 85 odsto: Brojke koje ostavljaju bez daha

Finansijski rezultati Nvidije za prvi kvartal nadmašili su i najoptimističnije prognoze. Kompanija je zabeležila prihod od 81,6 milijardi dolara, što je rast od neverovatnih 85 odsto u odnosu na isti period prošle godine, piše Blic.

Posebno impresivan je podatak da je prihod od podataka centara skočio na rekordnih 75,2 milijarde dolara, dok je novčani tok iz poslovanja porastao za čak 147 odsto.

Generalni direktor kompanije, Džensen Huang, uporedio je svoju ulogu sa ulogom dirigenta, a analitičari se slažu da njegova firma trenutno dirigira celom industrijom veštačke inteligencije.

Strategija "hobotnice": Investicije koje stvaraju zavisnost

Nvidia ne proizvodi samo čipove, već agresivno ulaže u sve segmente koji su povezani sa veštačkom inteligencijom kako bi stvorila ekosustav potpuno zavisan od njihove tehnologije.

Neke od ključnih investicija uključuju:

17,5 milijardi dolara udele u privatnim kompanijama, uključujući gigante kao što su OpenAI i Anthropic.

13 milijardi dolara za licencni ugovor sa kompanijom Groq.

3 milijarde dolara uloženo je u proizvođača stakla Corning kako bi se ubrzao razvoj optičke povezanosti i prenosa podataka.

Ukoliko neka AI kompanija treba infrastrukturu, Nvidia preuzima udele u njoj u zamenu za finansiranje, čime osigurava da svi putevi u svetu veštačke inteligencije vode do njih.

Da li je na pomolu "recept za katastrofu"?

Iako brojke izgledaju savršeno, postoje ozbiljni rizici koji bi mogli da uzdrmaju ceo tehnološki sektor.

Nvidia trenutno ima 95 milijardi dolara nepodmirenih obaveza prema dobavljačima, od kojih većina dospijeva na naplatu već ove fiskalne godine.

Stručnjaci upozoravaju na scenario sličan onom koji se dogodio sa telekomunikacionim dobavljačima pre dvadeset godina.

Ukoliko dođe do pada potražnje za veštačkom inteligencijom, vrednost investicija u privatne firme mogla bi se strmoglaviti, a ogromne obaveze prema dobavljačima mogle bi postati nepodnošljiv teret.

Optimisti veruju da Nvidia samo rešava "uska grla" industrije, dok skeptici strahuju da je orkestru dodato previše članova i da bi uskoro moglo doći do nesklada koji će osetiti cela svetska ekonomija.

