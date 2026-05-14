Sijevo upozorenje o Tajvanu bio je najoštriji trenutak inače srdačnog i opuštenog početka dvodnevnog samita u Pekingu, koji je Tramp opisao kao "možda najveći samit ikada".

Poseta američkog predsednika Kini, prva te vrste u skoro deceniji, dobila je dodatnu težinu u vreme kada je Trampov rejting odobravanja poljuljan ratom sa Iranom i posledicama koje sukob ima na američku domaću politiku, piše Bi-Bi-Si (BBC).

Tramp je stigao u Peking oko 10.00 časova po lokalnom vremenu, a kineske vlasti su mu priredile spektakularan doček u Velikoj sali naroda.

Uz vojnu počasnu gardu, desetine dece koja su mahala zastavama i cvećem dočekalo ga je na crvenom tepihu. Atmosfera tokom sastanka dvojice lidera bila je vidljivo prijateljska.

Si i Tramp su se rukovali na crvenom tepihu, a američki predsednik je potom obasipao kineskog lidera pohvalama.

"Vi ste veliki lider. Znam da se nekim ljudima ne sviđa kada to kažem, ali ipak to kažem", rekao je Tramp u kratkom obraćanju novinarima.

Dodao je da "postoje oni koji kažu da bi ovo mogao biti najveći samit ikada".

U svom uvodnom obraćanju, Si Đinping je rekao da Kina i SAD treba da budu "partneri, a ne rivali" i naglasio da "ceo svet gleda" njihov sastanak.

Prema kineskoj državnoj televiziji CCTV, Si je rekao da će Kina i SAD izgraditi "konstruktivan, strateški stabilan odnos" kao novi okvir za bilateralne veze.

Dodao je da bi takvo novo pozicioniranje odnosa trebalo da pruži strateške smernice za kinesko-američke odnose "u naredne tri godine i dalje", piše tportal.

Kineski predsednik je takođe najavio proširenje saradnje između dve zemlje u oblastima trgovine, poljoprivrede, zdravstva, turizma i sprovođenja zakona. Istovremeno, pozvao je Vašington da se po pitanju Tajvana pozabavi "sa najvećim oprezom".

Tajvan kao najvažnije pitanje

Prema zvaničnom kineskom izveštaju o sastanku, Si je rekao Trampu da je Tajvan "najvažnije pitanje" u odnosima između dve zemlje i upozorio da bi pogrešno rešavanje ovog pitanja moglo dovesti ceo odnos SAD i Kine u "izuzetno opasnu situaciju" i čak dovesti do sukoba.

Tramp nije odgovorio na pitanje novinara da li su razgovarali o Tajvanu tokom sastanka dok je pozirao za fotografije sa Sijem u pekinškom Hramu neba, mestu koje je na listi UNESKO-a gde su se kineski carevi nekada molili za dobru žetvu, javlja Rojters.

Nakon bilateralnih razgovora, koji su trajali oko dva sata, duže nego što je planirano, dva predsednika su zajedno obišla Hram neba.

Novi odnos snaga

Prema kineskom saopštenju, Si i Tramp su razmenili mišljenja o situaciji na Bliskom istoku, ratu u Ukrajini i situaciji na Korejskom poluostrvu. Takođe su se složili da prošire saradnju u trgovini i poljoprivredi, a kasnije će u petak prisustvovati državnom banketu i zajedno održati radni ručak i čaj.

U Trampovoj delegaciji su i vodeći američki rukovodioci u tehnološkim kompanijama koji žele da reše otvorena pitanja sa Kinom, uključujući Ilona Maska i izvršnog direktora Nvidije Džensena Huanga, koji su se delegaciji pridružili u poslednjem trenutku.

Tramp je ranije izjavio da će njegov prvi zahtev Si Đinpingu biti da Kina "otvori vrata" američkoj industriji.

Analitičar Ali Vajn iz Međunarodne krizne grupe smatra da su se odnosi snaga između Vašingtona i Pekinga značajno promenili od Trampove poslednje posete Kini.

Podsetio je da je tada Kina maksimalno udovoljavala američkom predsedniku i kupovala američku robu vrednu milijarde dolara, dok danas Tramp otvoreno priznaje rastući globalni status Pekinga.

Vajn takođe ističe da Tramp ponovo koristi termin "G2", koji opisuje svojevrsni duo supersila, što dodatno pokazuje promenu američkog pristupa Kini.

