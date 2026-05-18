U parlamentu u Strazburu, u utorak u 21 čas, poslanici i diplomate će razgovarati o sprovođenju sporazuma kojim bi evropske carine na američku robu bile smanjene na nulu, dok bi američke carine na evropske proizvode bile ograničene na 15 odsto. Vreme ističe, pošto bi sporazum trebalo da bude finalizovan pre juna kako bi ga Parlament odobrio na narednoj plenarnoj sednici istog meseca i kako bi se ispoštovao rok američkog predsednika Donalda Trampa.



Nakon razgovora sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen prošle nedelje, američki predsednik je rekao da će EU dati rok do 4. jula da sprovede svoje obaveze, pre nego što poveća carine "na mnogo više nivoe", uključujući automobile, piše Euronews.



Parlament i Savet su u međuvremenu postigli privremeni dogovor da trgovinski sporazum može da bude suspendovan u slučaju poremećaja na tržištu izazvanog naglim porastom uvoza iz SAD. Ipak, ostali detalji tek treba da budu usaglašeni, a političke grupe još nisu potpuno usklađene.



Posebno je sporna takozvana klauzula "sunrise", koja definiše kada bi sporazum počeo da se primenjuje.



Evropski parlament želi da primena počne tek kada Vašington bude poštovao ograničenje carina od 15 odsto, dok Komisija i nekoliko država članica žele da sporazum odmah stupi na snagu.



Klauzulu su uveli poslanici Evropskog parlamenta nakon što je Vrhovni sud SAD u februaru presudio da su američke carine iz 2025. godine nezakonite, što je podstaklo Vašington da uvede nove dažbine na robu iz EU koje sada u proseku premašuju dogovoreni limit, pa su samim tim u suprotnosti sa dogovorom.



Poslanici Evropskog parlamenta takođe žele da EU ima mogućnost da suspenduje sporazum u slučaju da se preti teritorijalnom integritetu EU, poput onih koje je Tramp izneo ranije ove godine. Međutim, Komisija se protivi toj odredbi. Pregovori se nastavljaju i oko roka važenja sporazuma, a poslanici predlažu mart 2028. godine.



Bernd Lang, glavni pregovarač Parlamenta, odbio je da ubrza pregovore i smatra da evropsko zakonodavstvo ne sme da se oblikuje na osnovu pretećim objavama na društvenim mrežama iz Vašingtona.



"Najnoviji događaji pokazuju da smo bili u pravu što smo ostali čvrsti pred američkom kampanjom pretnji", rekao je on u nedavnom saopštenju.



